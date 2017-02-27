НацБанк хоче посилити стеження за грошима українців.
Там планують встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу, вказаному в анкеті. Тобто: якщо ви вказували з/п 15 000, то як тільки оборот по карті зайде за цю суму, рахунок буде заблоковано і прийде запит «звідки гроші?».
@ Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, – зазначив Дмитро Олійник. – Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр “неблагонадійних” торговців. @
Интересно, что когда резервы сокращаются, это вызывает бурные обсуждения и попытки определить, насколько их хватит методом линейной интерполяции. Не понимаю, как можно объяснить этот феномен?
Особливість сприйняття людського мозку. Втратити 100 грн завжди більш емоційно сприймається ніж знайти 1000 грн. Будь-яка "зрада" завжди більш емоційно сприймається як "здобуток". Плюс на зраді завжди легко здобути прихильників. (це аксіома політики та боротьби за владу)
Не виключено, що саме ріст резервів і призвів до стабілізації курсу на МБ. НБУ має що продавати, а учасники ринку знаючи це не форсують події. Для мінфіну теж все чудово. Ми перейшли на новий рівень та закріпились на ньому без соціальних "коливань". Так, населення скупило рекордний обсяг валюти, але НБУ без проблем задовільнив цей попит.
Тепер черга вирішення проблеми дефіциту бюджету у цьому році та підготовки бюджету на наступний. Обидва ці виклики перед мінфіном та державою взагалі можуть дуже суттєво вплинути на курс в негативну сторону. Поточну ситуацію можна повноцінно розглядати як затишшя перед бурею...
Yuri_61 написав:планова економіка показала свою імпотенцію в порівнянні з вільним ринком, тому ссср розпався, не витримавши гонку озброєнь. Зараз диктаторські країни такі як РФ і Китай разом з Іраном обєдналися, щоб взяти реванш над Вільним Світом
А так званий "вільний ринок" - СВОЮ імпотенцію в швидкому налагоджені випуску продукції військового призначення. Особливо, коли профсоюзи (ще за часів Аль Капоне було випробувано) фінансово "зацікавити" та і партіям та їх керівникам - підкинути грошенят!
Yuri_61 написав:планова економіка показала свою імпотенцію в порівнянні з вільним ринком, тому ссср розпався, не витримавши гонку озброєнь. Зараз диктаторські країни такі як РФ і Китай разом з Іраном обєдналися, щоб взяти реванш над Вільним Світом
А так званий "вільний ринок" - СВОЮ імпотенцію в швидкому налагоджені випуску продукції військового призначення. Особливо, коли профсоюзи (ще за часів Аль Капоне було випробувано) фінансово "зацікавити" та і партіям та їх керівникам - підкинути грошенят!
вільний ринок - це не про швидкість, це про системність. зараз коли розженуться, Раша ще здивується, скільки після війни залишиться зброї в Раші, а скільки на Заході.
НацБанк хоче посилити стеження за грошима українців.
Там планують встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу, вказаному в анкеті. Тобто: якщо ви вказували з/п 15 000, то як тільки оборот по карті зайде за цю суму, рахунок буде заблоковано і прийде запит «звідки гроші?».
@ Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, – зазначив Дмитро Олійник. – Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр “неблагонадійних” торговців. @
Для пересічного громадянина дана новина не несе нічого загрозливого. Для всіх бариг із ОЛХ, ПРОМ ЮА та інших які купляють за кеш (часто без сплати ПБВ) та продають на ринку на копійку дешевше ринку (тих хто платить ПДВ) - це проблема. Хоча дві мої останні покупки на ОЛХ були із оплатою на рахунок ФОП по реквізитах. Тобто тих хто торгує та має ФОП - це теж не зачепить.
ПС: Для прикладу недавно порівнював дві однакові пральні машини. Із однієї із мереж електроніки та у "бариги на районі". На 14 тис грн різниця в ціні була аж 200 грн. При чому в барига ціна строго прив'язана до курсу (кожен день інша), а у магазині - відносно фіксована. У бариги розрахунок тільки готівко. Якщо на картку - то комісія. А в мережі за ту саму суму розтермінування платежу. От якраз проти таких "бариг" і направлені всі дії НБУ. Чесно признаюсь, років 5 тому у "бариги" було суттєво дешевше і я деяку техніку купував у нього. Тепер ціни практично однакові. Висновки чому так відбувається - робіть самі.
НацБанк хоче посилити стеження за грошима українців.
Там планують встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу, вказаному в анкеті. Тобто: якщо ви вказували з/п 15 000, то як тільки оборот по карті зайде за цю суму, рахунок буде заблоковано і прийде запит «звідки гроші?».
@ Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, – зазначив Дмитро Олійник. – Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр “неблагонадійних” торговців. @
Для пересічного громадянина дана новина не несе нічого загрозливого. Для всіх бариг із ОЛХ, ПРОМ ЮА та інших які купляють за кеш (часто без сплати ПБВ) та продають на ринку на копійку дешевше ринку (тих хто платить ПДВ) - це проблема. Хоча дві мої останні покупки на ОЛХ були із оплатою на рахунок ФОП по реквізитах. Тобто тих хто торгує та має ФОП - це теж не зачепить.
ПС: Для прикладу недавно порівнював дві однакові пральні машини. Із однієї із мереж електроніки та у "бариги на районі". На 14 тис грн різниця в ціні була аж 200 грн. При чому в барига ціна строго прив'язана до курсу (кожен день інша), а у магазині - відносно фіксована. У бариги розрахунок тільки готівко. Якщо на картку - то комісія. А в мережі за ту саму суму розтермінування платежу. От якраз проти таких "бариг" і направлені всі дії НБУ. Чесно признаюсь, років 5 тому у "бариги" було суттєво дешевше і я деяку техніку купував у нього. Тепер ціни практично однакові. Висновки чому так відбувається - робіть самі.
не буде бариг, куплятимеш за монопольну ціну, не справледлово, але чесно
Сибарит написав:Интересно, что когда резервы сокращаются, это вызывает бурные обсуждения и попытки определить, насколько их хватит методом линейной интерполяции. Не понимаю, как можно объяснить этот феномен?
А что в этом случае интерполировать? За сколько времени вся валюта мира перетечёт в Украину? Никто не надеется столько прожить