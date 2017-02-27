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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11616116171161811619

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 46
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
17%
8
41,50-42,00
52%
24
42,00-42,50
7%
3
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
9%
4
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 15:19

  Миша-клиент написав:
  Yuri_61 написав:Чи ви помітили вчора велику подію: на МБ курс долара пірнув під рівень 41?
Цікаве те, що ХОЧА м/банк і "пірнув" під 41 ...

Пірнув видох, випірнув - вдох. Звична техніка плавання.
Експерти вважають, що стабілізація валютного ринку – це тимчасовий перепочинок напередодні подальшого ослаблення курсу.
З одного боку, збільшення пропозиції валюти є чинником стримування подальшого зростання курсу. Обсяг валюти збільшується завдяки аграріям, які експортують новий урожай. Також позитивно впливає на ринок надходження міжнародного фінансування. Протягом січня-серпня партнери України виділили 24,5 млрд дол. З цієї суми лише у серпні – 8,4 млрд дол., що дало Нацбанку можливість поповнити резерви.
Так чи інакше, але в середньостроковій перспективі можливість ослаблення гривні виглядає практично неминучою.
"Таким чином, базовий курсовий сценарій на осінь – 41-42,5 грн/дол. із виходом на 43,5 грн/дол. до кінця 2024 року", – прогнозує Андрій Шевчишин. https://delo.ua/finance/dolar-zalisajet ... me-436119/
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 15:59

НБУ не планує встановлювати додаткові ліміти на рахунки клієнтів банків

➡️ Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ.
Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть".
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Ця інформація не відповідає дійсності!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 16:12

Національний банк України наразі не планує..."
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#НБУ_м√д'ачек :mrgreen:

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