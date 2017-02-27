Експерти вважають, що стабілізація валютного ринку – це тимчасовий перепочинок напередодні подальшого ослаблення курсу. З одного боку, збільшення пропозиції валюти є чинником стримування подальшого зростання курсу. Обсяг валюти збільшується завдяки аграріям, які експортують новий урожай. Також позитивно впливає на ринок надходження міжнародного фінансування. Протягом січня-серпня партнери України виділили 24,5 млрд дол. З цієї суми лише у серпні – 8,4 млрд дол., що дало Нацбанку можливість поповнити резерви. Так чи інакше, але в середньостроковій перспективі можливість ослаблення гривні виглядає практично неминучою. "Таким чином, базовий курсовий сценарій на осінь – 41-42,5 грн/дол. із виходом на 43,5 грн/дол. до кінця 2024 року", – прогнозує Андрій Шевчишин. https://delo.ua/finance/dolar-zalisajet ... me-436119/
➡️ Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ. Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть". Ця інформація не відповідає дійсності!