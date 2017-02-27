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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11616116171161811619

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 46
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
17%
8
41,50-42,00
52%
24
42,00-42,50
7%
3
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
9%
4
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 15:19

  Миша-клиент написав:
  Yuri_61 написав:Чи ви помітили вчора велику подію: на МБ курс долара пірнув під рівень 41?
Цікаве те, що ХОЧА м/банк і "пірнув" під 41 ...

Пірнув видох, випірнув - вдох. Звична техніка плавання.
Експерти вважають, що стабілізація валютного ринку – це тимчасовий перепочинок напередодні подальшого ослаблення курсу.
З одного боку, збільшення пропозиції валюти є чинником стримування подальшого зростання курсу. Обсяг валюти збільшується завдяки аграріям, які експортують новий урожай. Також позитивно впливає на ринок надходження міжнародного фінансування. Протягом січня-серпня партнери України виділили 24,5 млрд дол. З цієї суми лише у серпні – 8,4 млрд дол., що дало Нацбанку можливість поповнити резерви.
Так чи інакше, але в середньостроковій перспективі можливість ослаблення гривні виглядає практично неминучою.
"Таким чином, базовий курсовий сценарій на осінь – 41-42,5 грн/дол. із виходом на 43,5 грн/дол. до кінця 2024 року", – прогнозує Андрій Шевчишин. https://delo.ua/finance/dolar-zalisajet ... me-436119/
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 15:59

НБУ не планує встановлювати додаткові ліміти на рахунки клієнтів банків

➡️ Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ.
Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть".
Зображення
Ця інформація не відповідає дійсності!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 16:12

Національний банк України наразі не планує..."
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#НБУ_м√д'ачек :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 19:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Це точно ми в якихось різних світах живемо.
Я вже давно не бачив угод оренди без привязки до курсу валют. Як і покупки квартир, машин, послуг фотографів і т.д за гривню.

Ви просто дуже далекий і від бізнесу, і від реалій сьогодення
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 19:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Для всіх бариг із ОЛХ, ПРОМ ЮА

Барига це торговець краденим -топтали зону що ботаєте по фєнє? Не ображайте українців які виживають під час війни тягнуть лямку економічного фронту сплачуючи податки і доначуючи на ЗСУ. Я по Вашому барига? :twisted: Скільки життів цей барига врятував відправляючи особливе обладнання на фронт? Навіщо Ви сієте розбрат між українцями і працюєте на ворога? :twisted: Не ходіть в магазин не купуйте хліба - там бариги, не купуйте паливо і запчастини - там бариги, не купуйте в інтернеті там бариги і бабуся з зернятами ну просто махрова барига - тьху - гидко які в нас люди гидкі - я розчарований у Вас повністю, колись вважав розумною людиною, але ні, помилився :twisted: Колись такий "мудрий" Кучма так само робив закиди про от таких "бариг" тільки в Польщі і де зараз поляки і де ми, цитую дослівно (обов'язково читатаи ЛАДу) :
Капитализма без капиталистов, без национальной буржуазии, в том числе крупной, не бывает. Но все 15 лет нашей независимости нас толкали на путь создания капитализма мелких лавочников, малого предпринимательства, капитализма без крупной национальной буржуазии. Как в Польше. Я говорил об этом не раз. Такая модель убийственна для Украины. Она убийственна даже с точки зрения структуры украинской экономики — её основу составляют промышленные гиганты…”
P.S. Можете мені, "баризі", закинути невеличку суму і вона в прямому сенсі слова полетить на макітри окупантів і буде підписана від Realistа - може після цього почнете поважати людей праці і себе також :twisted:
P.S. 2 В мене є знайомий унікальний фахівець яких в Україні може він один, а може їх два, ну максимум три - ця людина з нуля може побудувати високонкурентний завод не буду писати який щоб його не вичислили - так от - він мені казав, що побудувати завод в Україні коштує 300 млн євро - з них 100 млн йдуть на хабарі - до війни він будував завод під Санкт Петербургом - там на хабарі не пішло ні копійки - але у цьому всьому винні українські торгівці з ОЛХ і пром - так по Вашму? :twisted:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 09 вер, 2024 19:51, всього редагувалось 3 разів.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 19:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Интересно, что когда резервы сокращаются, это вызывает бурные обсуждения и попытки определить, насколько их хватит методом линейной интерполяции. Не понимаю, как можно объяснить этот феномен?


Ну переживает пролетариат, что расхищают народное имущество, что ж тут поделаешь ))


  Xenon написав:
НацБанк хоче посилити стеження за грошима українців.

Там планують встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу, вказаному в анкеті. Тобто: якщо ви вказували з/п 15 000, то як тільки оборот по карті зайде за цю суму, рахунок буде заблоковано і прийде запит «звідки гроші?».


@ Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, – зазначив Дмитро Олійник. – Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр “неблагонадійних” торговців. @

https://www.facebook.com/story.php?stor ... y8cK2PMzHR


Самое интересное, что именно к подобному всё и движется... А пока что это просто вкид от самого же нбу - тестируют общественное мнение.
a77
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 20:23

  Василь-Рівне написав:
  Realist написав:Для всіх бариг із ОЛХ, ПРОМ ЮА

Барига це торговець краденим -топтали зону що ботаєте по фєнє? Не ображайте українців які виживають під час війни тягнуть лямку економічного фронту сплачуючи податки і доначуючи на ЗСУ. Я по Вашому барига? :twisted: Скільки життів цей барига врятував відправляючи особливе обладнання на фронт? Навіщо Ви сієте розбрат між українцями і працюєте на ворога? :twisted: Не ходіть в магазин не купуйте хліба - там бариги, не купуйте паливо і запчастини - там бариги, не купуйте в інтернеті там бариги і бабуся з зернятами ну просто махрова барига - тьху - гидко які в нас люди гидкі - я розчарований у Вас повністю, колись вважав розумною людиною, але ні, помилився :twisted: Колись такий "мудрий" Кучма так само робив закиди про от таких "бариг" тільки в Польщі і де зараз поляки і де ми

Пане Василю, ви своїм дописом чудово ілюструєте класичну українську дилему. Спочатку створи проблему, щоб потім всім показувати як ти її героїчно вирішив.
Ще раз перечитайте мій допис і напишіть будь ласка, де я ототожнював "бариг" із ФОПами чи бізнесменами? Чи можливо із вами? Навпаки, я проілюстрував, що ФОПи чудово освоюють ОЛХ і продають продукцію виставляючи рахунки із реквізитами, а не просто номер картки.
  Realist написав:Хоча дві мої останні покупки на ОЛХ були із оплатою на рахунок ФОП по реквізитах. Тобто тих хто торгує та має ФОП - це теж не зачепить.

Я погоджуюсь, що недоречно використав слово барига. Але слово торгаш чи гендляр не змогло б передати того змісту який я вкладав у свій допис.
Одна справа коли при раптовій потребі (генератори, акумулятори павербанки) на ринок виходять всі хто хоче заробити та задовільняють потреба в дефіцитному товарі (це разова, тимчасова подія). Зовсім інша - коли бізнес отримує системного конкурента який не сплачує ні копійки податків. І як бачите в час війни це має ще один нюанс
Продавати товари, ввезені в Україну без сплати податків, та при цьому ще орієнтуватись на ціну "білого" ринку якось не комільфо. Коли як покупець чую фразу - "тільки готівка", мене це дуже насторожує.
Ви, пане Василю, звинувачуєте мене у тому, чого я не стверджував і відразу клеймите як неугодного (вам). Адже ви навіть не намагались уточнити, чи правильно ви зрозуміли мною написане. А хіба така поведінка не сіє розбрат між українцями і працюєте на ворога?
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 20:40

Що таке банківська таємниця)?

  a77 написав:
  Сибарит написав:Интересно, что когда резервы сокращаются, это вызывает бурные обсуждения и попытки определить, насколько их хватит методом линейной интерполяции. Не понимаю, как можно объяснить этот феномен?


Ну переживает пролетариат, что расхищают народное имущество, что ж тут поделаешь ))


  Xenon написав:
НацБанк хоче посилити стеження за грошима українців.

Там планують встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу, вказаному в анкеті. Тобто: якщо ви вказували з/п 15 000, то як тільки оборот по карті зайде за цю суму, рахунок буде заблоковано і прийде запит «звідки гроші?».


@ Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, – зазначив Дмитро Олійник. – Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр “неблагонадійних” торговців. @

https://www.facebook.com/story.php?stor ... y8cK2PMzHR


Самое интересное, что именно к подобному всё и движется... А пока что это просто вкид от самого же нбу - тестируют общественное мнение.
НБУ збирається посилити стеження за грошима українців.

Там планують встановити ліміти, що дорівнюватимуть Вашому доходу, вказаному в анкеті.

Тобто: якщо ви вказували Вашу з/п 40 000, то як тільки оборот по карті за місяць перевищить цю суму, рахунок може бути заблокованим до вияснення походження коштів на карті.

“Наша позиція: ринок не повинен бути зарегульованим. Але в ситуації, коли бюджет втрачає мільярдні суми податків через протиправні схеми, такі кроки необхідні”, – пояснив Пишний.

Приєднатися | вони зовсім здуріли

Від себе додам - нацбанку гроші не треба,банкам не треба клієнти. Для чого купляти овдп якщо готівкова валюта немає проблем
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 20:43

"Коли нарешті влада зрозуміє, що живі обходяться державі дешевше ніж метрві, ми по 15 мільйонів на всіх не наберемо, треба змінити підхід - нардеп Анна Скороход.

"В мене волосся сивіє через фортифікації, на що витрачаються кошти? Поїдьте подивіться на рови" - Скороход.
sens
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