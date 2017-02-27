Експерти вважають, що стабілізація валютного ринку – це тимчасовий перепочинок напередодні подальшого ослаблення курсу. З одного боку, збільшення пропозиції валюти є чинником стримування подальшого зростання курсу. Обсяг валюти збільшується завдяки аграріям, які експортують новий урожай. Також позитивно впливає на ринок надходження міжнародного фінансування. Протягом січня-серпня партнери України виділили 24,5 млрд дол. З цієї суми лише у серпні – 8,4 млрд дол., що дало Нацбанку можливість поповнити резерви. Так чи інакше, але в середньостроковій перспективі можливість ослаблення гривні виглядає практично неминучою. "Таким чином, базовий курсовий сценарій на осінь – 41-42,5 грн/дол. із виходом на 43,5 грн/дол. до кінця 2024 року", – прогнозує Андрій Шевчишин. https://delo.ua/finance/dolar-zalisajet ... me-436119/
➡️ Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ. Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть". Ця інформація не відповідає дійсності!
Барига це торговець краденим -топтали зону що ботаєте по фєнє? Не ображайте українців які виживають під час війни тягнуть лямку економічного фронту сплачуючи податки і доначуючи на ЗСУ. Я по Вашому барига? Скільки життів цей барига врятував відправляючи особливе обладнання на фронт? Навіщо Ви сієте розбрат між українцями і працюєте на ворога? Не ходіть в магазин не купуйте хліба - там бариги, не купуйте паливо і запчастини - там бариги, не купуйте в інтернеті там бариги і бабуся з зернятами ну просто махрова барига - тьху - гидко які в нас люди гидкі - я розчарований у Вас повністю, колись вважав розумною людиною, але ні, помилився Колись такий "мудрий" Кучма так само робив закиди про от таких "бариг" тільки в Польщі і де зараз поляки і де ми, цитую дослівно (обов'язково читатаи ЛАДу) : Капитализма без капиталистов, без национальной буржуазии, в том числе крупной, не бывает. Но все 15 лет нашей независимости нас толкали на путь создания капитализма мелких лавочников, малого предпринимательства, капитализма без крупной национальной буржуазии. Как в Польше. Я говорил об этом не раз. Такая модель убийственна для Украины. Она убийственна даже с точки зрения структуры украинской экономики — её основу составляют промышленные гиганты…” P.S. Можете мені, "баризі", закинути невеличку суму і вона в прямому сенсі слова полетить на макітри окупантів і буде підписана від Realistа - може після цього почнете поважати людей праці і себе також P.S. 2 В мене є знайомий унікальний фахівець яких в Україні може він один, а може їх два, ну максимум три - ця людина з нуля може побудувати високонкурентний завод не буду писати який щоб його не вичислили - так от - він мені казав, що побудувати завод в Україні коштує 300 млн євро - з них 100 млн йдуть на хабарі - до війни він будував завод під Санкт Петербургом - там на хабарі не пішло ні копійки - але у цьому всьому винні українські торгівці з ОЛХ і пром - так по Вашму?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 09 вер, 2024 19:51, всього редагувалось 3 разів.
Сибарит написав:Интересно, что когда резервы сокращаются, это вызывает бурные обсуждения и попытки определить, насколько их хватит методом линейной интерполяции. Не понимаю, как можно объяснить этот феномен?
Ну переживает пролетариат, что расхищают народное имущество, что ж тут поделаешь ))
Xenon написав:
НацБанк хоче посилити стеження за грошима українців.
Там планують встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу, вказаному в анкеті. Тобто: якщо ви вказували з/п 15 000, то як тільки оборот по карті зайде за цю суму, рахунок буде заблоковано і прийде запит «звідки гроші?».
@ Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, – зазначив Дмитро Олійник. – Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр “неблагонадійних” торговців. @
Барига це торговець краденим -топтали зону що ботаєте по фєнє? Не ображайте українців які виживають під час війни тягнуть лямку економічного фронту сплачуючи податки і доначуючи на ЗСУ. Я по Вашому барига? Скільки життів цей барига врятував відправляючи особливе обладнання на фронт? Навіщо Ви сієте розбрат між українцями і працюєте на ворога? Не ходіть в магазин не купуйте хліба - там бариги, не купуйте паливо і запчастини - там бариги, не купуйте в інтернеті там бариги і бабуся з зернятами ну просто махрова барига - тьху - гидко які в нас люди гидкі - я розчарований у Вас повністю, колись вважав розумною людиною, але ні, помилився Колись такий "мудрий" Кучма так само робив закиди про от таких "бариг" тільки в Польщі і де зараз поляки і де ми
Пане Василю, ви своїм дописом чудово ілюструєте класичну українську дилему. Спочатку створи проблему, щоб потім всім показувати як ти її героїчно вирішив. Ще раз перечитайте мій допис і напишіть будь ласка, де я ототожнював "бариг" із ФОПами чи бізнесменами? Чи можливо із вами? Навпаки, я проілюстрував, що ФОПи чудово освоюють ОЛХ і продають продукцію виставляючи рахунки із реквізитами, а не просто номер картки.
Realist написав:Хоча дві мої останні покупки на ОЛХ були із оплатою на рахунок ФОП по реквізитах. Тобто тих хто торгує та має ФОП - це теж не зачепить.
Я погоджуюсь, що недоречно використав слово барига. Але слово торгаш чи гендляр не змогло б передати того змісту який я вкладав у свій допис. Одна справа коли при раптовій потребі (генератори, акумулятори павербанки) на ринок виходять всі хто хоче заробити та задовільняють потреба в дефіцитному товарі (це разова, тимчасова подія). Зовсім інша - коли бізнес отримує системного конкурента який не сплачує ні копійки податків. І як бачите в час війни це має ще один нюанс Продавати товари, ввезені в Україну без сплати податків, та при цьому ще орієнтуватись на ціну "білого" ринку якось не комільфо. Коли як покупець чую фразу - "тільки готівка", мене це дуже насторожує. Ви, пане Василю, звинувачуєте мене у тому, чого я не стверджував і відразу клеймите як неугодного (вам). Адже ви навіть не намагались уточнити, чи правильно ви зрозуміли мною написане. А хіба така поведінка не сіє розбрат між українцями і працюєте на ворога?
Сибарит написав:Интересно, что когда резервы сокращаются, это вызывает бурные обсуждения и попытки определить, насколько их хватит методом линейной интерполяции. Не понимаю, как можно объяснить этот феномен?
Ну переживает пролетариат, что расхищают народное имущество, что ж тут поделаешь ))
Xenon написав:
НацБанк хоче посилити стеження за грошима українців.
Там планують встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу, вказаному в анкеті. Тобто: якщо ви вказували з/п 15 000, то як тільки оборот по карті зайде за цю суму, рахунок буде заблоковано і прийде запит «звідки гроші?».
@ Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, – зазначив Дмитро Олійник. – Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр “неблагонадійних” торговців. @