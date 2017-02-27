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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 вер, 2024 07:02
Ще цього не було,проте можна зобов'язати вести такий реєстр щоб людина по своїм документам купляла чи продавала на свою лише зп (: заощадження на думку у влади немає ніяких у тих кому зп всього 20 к і менше ) фактично в будь-якому банку чи обміннику і тільки лише по паспорту і коду.
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