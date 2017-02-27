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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 вер, 2024 07:02
Ще цього не було,проте можна зобов'язати вести такий реєстр щоб людина по своїм документам купляла чи продавала на свою лише зп (: заощадження на думку у влади немає ніяких у тих кому зп всього 20 к і менше ) фактично в будь-якому банку чи обміннику і тільки лише по паспорту і коду.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 11:27
Василь-Рівне написав: Realist написав:
Для всіх бариг із ОЛХ, ПРОМ ЮА
Барига це торговець краденим -топтали зону що ботаєте по фєнє? Не ображайте українців які виживають під час війни тягнуть лямку економічного фронту сплачуючи податки і доначуючи на ЗСУ. Я по Вашому барига?
Скільки життів цей барига врятував відправляючи особливе обладнання на фронт? Навіщо Ви сієте розбрат між українцями і працюєте на ворога?
Не ходіть в магазин не купуйте хліба - там бариги, не купуйте паливо і запчастини - там бариги, не купуйте в інтернеті там бариги і бабуся з зернятами ну просто махрова барига - тьху - гидко які в нас люди гидкі - я розчарований у Вас повністю, колись вважав розумною людиною, але ні, помилився
Колись такий "мудрий" Кучма так само робив закиди про от таких "бариг" тільки в Польщі і де зараз поляки і де ми, цитую дослівно (обов'язково читатаи ЛАДу) : Капитализма без капиталистов, без национальной буржуазии, в том числе крупной, не бывает. Но все 15 лет нашей независимости нас толкали на путь создания капитализма мелких лавочников, малого предпринимательства, капитализма без крупной национальной буржуазии. Как в Польше. Я говорил об этом не раз. Такая модель убийственна для Украины. Она убийственна даже с точки зрения структуры украинской экономики — её основу составляют промышленные гиганты…”
P.S. Можете мені, "баризі", закинути невеличку суму і вона в прямому сенсі слова полетить на макітри окупантів і буде підписана від Realistа - може після цього почнете поважати людей праці і себе також
P.S. 2 В мене є знайомий унікальний фахівець яких в Україні може він один, а може їх два, ну максимум три - ця людина з нуля може побудувати високонкурентний завод не буду писати який щоб його не вичислили - так от - він мені казав, що побудувати завод в Україні коштує 300 млн євро - з них 100 млн йдуть на хабарі - до війни він будував завод під Санкт Петербургом - там на хабарі не пішло ні копійки - але у цьому всьому винні українські торгівці з ОЛХ і пром - так по Вашму?
Олігархи це хто, "комуністи"? Куди вже крупніше. А "дрібні лавочники" це пролетаріат?
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