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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11617116181161911620

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 46
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
17%
8
41,50-42,00
52%
24
42,00-42,50
7%
3
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
9%
4
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 07:02

Реєстр обмінок

Ще цього не було,проте можна зобов'язати вести такий реєстр щоб людина по своїм документам купляла чи продавала на свою лише зп (: заощадження на думку у влади немає ніяких у тих кому зп всього 20 к і менше ) фактично в будь-якому банку чи обміннику і тільки лише по паспорту і коду.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 11:27

  Василь-Рівне написав:
  Realist написав:Для всіх бариг із ОЛХ, ПРОМ ЮА

Барига це торговець краденим -топтали зону що ботаєте по фєнє? Не ображайте українців які виживають під час війни тягнуть лямку економічного фронту сплачуючи податки і доначуючи на ЗСУ. Я по Вашому барига? :twisted: Скільки життів цей барига врятував відправляючи особливе обладнання на фронт? Навіщо Ви сієте розбрат між українцями і працюєте на ворога? :twisted: Не ходіть в магазин не купуйте хліба - там бариги, не купуйте паливо і запчастини - там бариги, не купуйте в інтернеті там бариги і бабуся з зернятами ну просто махрова барига - тьху - гидко які в нас люди гидкі - я розчарований у Вас повністю, колись вважав розумною людиною, але ні, помилився :twisted: Колись такий "мудрий" Кучма так само робив закиди про от таких "бариг" тільки в Польщі і де зараз поляки і де ми, цитую дослівно (обов'язково читатаи ЛАДу) :
Капитализма без капиталистов, без национальной буржуазии, в том числе крупной, не бывает. Но все 15 лет нашей независимости нас толкали на путь создания капитализма мелких лавочников, малого предпринимательства, капитализма без крупной национальной буржуазии. Как в Польше. Я говорил об этом не раз. Такая модель убийственна для Украины. Она убийственна даже с точки зрения структуры украинской экономики — её основу составляют промышленные гиганты…”
P.S. Можете мені, "баризі", закинути невеличку суму і вона в прямому сенсі слова полетить на макітри окупантів і буде підписана від Realistа - може після цього почнете поважати людей праці і себе також :twisted:
P.S. 2 В мене є знайомий унікальний фахівець яких в Україні може він один, а може їх два, ну максимум три - ця людина з нуля може побудувати високонкурентний завод не буду писати який щоб його не вичислили - так от - він мені казав, що побудувати завод в Україні коштує 300 млн євро - з них 100 млн йдуть на хабарі - до війни він будував завод під Санкт Петербургом - там на хабарі не пішло ні копійки - але у цьому всьому винні українські торгівці з ОЛХ і пром - так по Вашму? :twisted:

Олігархи це хто, "комуністи"? Куди вже крупніше. А "дрібні лавочники" це пролетаріат?
flyman
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