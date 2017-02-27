Ще цього не було,проте можна зобов'язати вести такий реєстр щоб людина по своїм документам купляла чи продавала на свою лише зп (: заощадження на думку у влади немає ніяких у тих кому зп всього 20 к і менше ) фактично в будь-якому банку чи обміннику і тільки лише по паспорту і коду.
Барига це торговець краденим -топтали зону що ботаєте по фєнє? Не ображайте українців які виживають під час війни тягнуть лямку економічного фронту сплачуючи податки і доначуючи на ЗСУ. Я по Вашому барига? Скільки життів цей барига врятував відправляючи особливе обладнання на фронт? Навіщо Ви сієте розбрат між українцями і працюєте на ворога? Не ходіть в магазин не купуйте хліба - там бариги, не купуйте паливо і запчастини - там бариги, не купуйте в інтернеті там бариги і бабуся з зернятами ну просто махрова барига - тьху - гидко які в нас люди гидкі - я розчарований у Вас повністю, колись вважав розумною людиною, але ні, помилився Колись такий "мудрий" Кучма так само робив закиди про от таких "бариг" тільки в Польщі і де зараз поляки і де ми, цитую дослівно (обов'язково читатаи ЛАДу) : Капитализма без капиталистов, без национальной буржуазии, в том числе крупной, не бывает. Но все 15 лет нашей независимости нас толкали на путь создания капитализма мелких лавочников, малого предпринимательства, капитализма без крупной национальной буржуазии. Как в Польше. Я говорил об этом не раз. Такая модель убийственна для Украины. Она убийственна даже с точки зрения структуры украинской экономики — её основу составляют промышленные гиганты…” P.S. Можете мені, "баризі", закинути невеличку суму і вона в прямому сенсі слова полетить на макітри окупантів і буде підписана від Realistа - може після цього почнете поважати людей праці і себе також P.S. 2 В мене є знайомий унікальний фахівець яких в Україні може він один, а може їх два, ну максимум три - ця людина з нуля може побудувати високонкурентний завод не буду писати який щоб його не вичислили - так от - він мені казав, що побудувати завод в Україні коштує 300 млн євро - з них 100 млн йдуть на хабарі - до війни він будував завод під Санкт Петербургом - там на хабарі не пішло ні копійки - але у цьому всьому винні українські торгівці з ОЛХ і пром - так по Вашму?
Олігархи це хто, "комуністи"? Куди вже крупніше. А "дрібні лавочники" це пролетаріат?
100% всіх податків з державного бюджету йде на покриття потреб безпеки й оборони. Для того, аби фінансувати невійськові видатки ми вже залучили майже 100 млрд доларів зовнішнього фінансування.
Реструктуризували зовнішній борг, заощадивши 11,4 млрд доларів за наступні 3 роки.
Отримали політичне рішення про використання на користь України 50 млрд доларів заморожених активів рф. Кінцева мета — конфіскувати всі 300 млрд на користь України.
Цьогоріч маємо пакет підтримки від США. Близько 4 млрд доларів уже отримали. Ще 4 млрд отримаємо після виконання відповідних кроків. Отримали кошти від МВФ і зараз триває місія щодо п’ятого перегляду програми розширеного фінансування. Навколо цього зосереджена програма країн G7 на суму 142 млрд доларів на 5 років.
Працюємо з ЄС за програмою Ukraine Facility. Це 50 млрд євро на 4 роки. Свої зобов’язання виконуємо вчасно й чітко.
Національний банк не виключає повернення до емісійного фінансування бюджету, як у 2022 році. Однак це відбудеться лише за суттєвішого, ніж очікується, скорочення міжнародної допомоги.
У базовий сценарій прогнозу Національного банку закладається поступове скорочення зовнішньої фінансової підтримки з $38 млрд у 2024 році до $31 млрд у 2025-му і $21 млрд у 2026-му.
Існує вагомий, на думку НБУ, ризик, що суми допомоги виявляться меншими за очікувані.
Проте якщо буде запущений механізм Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), забезпечений майбутніми доходами від знерухомлених російських активів, Україна може отримати додатковий фінансовий ресурс із 2025 року.
Из Украины с начала года выехало за рубеж 400 тысяч человек (в одну сторону). То есть, примерно 50 тысяч человек в месяц. Каждый купил наличную валюту для вывоза с собой. Сейчас официально можно (не декларируя) вывозить наличных в эквиваленте 10 тысяч евро (валюта может быть любой). Следуя расчетам, минимально вывозят из Украины наличных в эквиваленте 500 млн евро ежемесячно. В долларах США - сумма еще больше...