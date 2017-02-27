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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11618116191162011621>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 47
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
17%
8
41,50-42,00
53%
25
42,00-42,50
6%
3
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
9%
4
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 07:02

Реєстр обмінок

Ще цього не було,проте можна зобов'язати вести такий реєстр щоб людина по своїм документам купляла чи продавала на свою лише зп (: заощадження на думку у влади немає ніяких у тих кому зп всього 20 к і менше ) фактично в будь-якому банку чи обміннику і тільки лише по паспорту і коду.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 11:27

  Василь-Рівне написав:
  Realist написав:Для всіх бариг із ОЛХ, ПРОМ ЮА

Барига це торговець краденим -топтали зону що ботаєте по фєнє? Не ображайте українців які виживають під час війни тягнуть лямку економічного фронту сплачуючи податки і доначуючи на ЗСУ. Я по Вашому барига? :twisted: Скільки життів цей барига врятував відправляючи особливе обладнання на фронт? Навіщо Ви сієте розбрат між українцями і працюєте на ворога? :twisted: Не ходіть в магазин не купуйте хліба - там бариги, не купуйте паливо і запчастини - там бариги, не купуйте в інтернеті там бариги і бабуся з зернятами ну просто махрова барига - тьху - гидко які в нас люди гидкі - я розчарований у Вас повністю, колись вважав розумною людиною, але ні, помилився :twisted: Колись такий "мудрий" Кучма так само робив закиди про от таких "бариг" тільки в Польщі і де зараз поляки і де ми, цитую дослівно (обов'язково читатаи ЛАДу) :
Капитализма без капиталистов, без национальной буржуазии, в том числе крупной, не бывает. Но все 15 лет нашей независимости нас толкали на путь создания капитализма мелких лавочников, малого предпринимательства, капитализма без крупной национальной буржуазии. Как в Польше. Я говорил об этом не раз. Такая модель убийственна для Украины. Она убийственна даже с точки зрения структуры украинской экономики — её основу составляют промышленные гиганты…”
P.S. Можете мені, "баризі", закинути невеличку суму і вона в прямому сенсі слова полетить на макітри окупантів і буде підписана від Realistа - може після цього почнете поважати людей праці і себе також :twisted:
P.S. 2 В мене є знайомий унікальний фахівець яких в Україні може він один, а може їх два, ну максимум три - ця людина з нуля може побудувати високонкурентний завод не буду писати який щоб його не вичислили - так от - він мені казав, що побудувати завод в Україні коштує 300 млн євро - з них 100 млн йдуть на хабарі - до війни він будував завод під Санкт Петербургом - там на хабарі не пішло ні копійки - але у цьому всьому винні українські торгівці з ОЛХ і пром - так по Вашму? :twisted:

Олігархи це хто, "комуністи"? Куди вже крупніше. А "дрібні лавочники" це пролетаріат?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:27

Фінансова стійкість та економіка воєнного часу

Денис Шмигаль

100% всіх податків з державного бюджету йде на покриття потреб безпеки й оборони. Для того, аби фінансувати невійськові видатки ми вже залучили майже 100 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Реструктуризували зовнішній борг, заощадивши 11,4 млрд доларів за наступні 3 роки.

Отримали політичне рішення про використання на користь України 50 млрд доларів заморожених активів рф. Кінцева мета — конфіскувати всі 300 млрд на користь України.

Цьогоріч маємо пакет підтримки від США. Близько 4 млрд доларів уже отримали. Ще 4 млрд отримаємо після виконання відповідних кроків. Отримали кошти від МВФ і зараз триває місія щодо п’ятого перегляду програми розширеного фінансування. Навколо цього зосереджена програма країн G7 на суму 142 млрд доларів на 5 років.

Працюємо з ЄС за програмою Ukraine Facility. Це 50 млрд євро на 4 роки. Свої зобов’язання виконуємо вчасно й чітко.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Національний банк не виключає повернення до емісійного фінансування бюджету, як у 2022 році. Однак це відбудеться лише за суттєвішого, ніж очікується, скорочення міжнародної допомоги.

У базовий сценарій прогнозу Національного банку закладається поступове скорочення зовнішньої фінансової підтримки з $38 млрд у 2024 році до $31 млрд у 2025-му і $21 млрд у 2026-му.

Існує вагомий, на думку НБУ, ризик, що суми допомоги виявляться меншими за очікувані.

Проте якщо буде запущений механізм Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), забезпечений майбутніми доходами від знерухомлених російських активів, Україна може отримати додатковий фінансовий ресурс із 2025 року.

https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... iiu-hryvni
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:33

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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У серпні населення купило валюти на $708 млн більше, ніж продало
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 15:43

Из Украины с начала года выехало за рубеж 400 тысяч человек (в одну сторону).
То есть, примерно 50 тысяч человек в месяц.
Каждый купил наличную валюту для вывоза с собой. Сейчас официально можно (не декларируя) вывозить наличных в эквиваленте 10 тысяч евро (валюта может быть любой).
Следуя расчетам, минимально вывозят из Украины наличных в эквиваленте 500 млн евро ежемесячно.
В долларах США - сумма еще больше...
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 15:56

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зображення
У серпні населення купило валюти на $708 млн більше, ніж продало


В умовах війни довіра до іноземної валюти набагато більша. До національної - менша.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:46

  Victor8 написав:Из Украины с начала года выехало за рубеж 400 тысяч человек (в одну сторону).
То есть, примерно 50 тысяч человек в месяц.
Каждый купил наличную валюту для вывоза с собой. Сейчас официально можно (не декларируя) вывозить наличных в эквиваленте 10 тысяч евро (валюта может быть любой).
Следуя расчетам, минимально вывозят из Украины наличных в эквиваленте 500 млн евро ежемесячно.
В долларах США - сумма еще больше...


Ось тільки знаю кількох людей, що виїжджали за останній рік - і ніхто 10к не віз, навіщо? Великі суми точно не в готівці вивозять. По факту максимум тищу-дві-три, часто менше, якщо ненадовго. І завозили назад часто більше, ніж вивозили, або товару в еквіваленті.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  zerocool написав:Ось тільки знаю кількох людей, що виїжджали за останній рік - і ніхто 10к не віз, навіщо? Великі суми точно не в готівці вивозять. По факту максимум тищу-дві-три, часто менше, якщо ненадовго. І завозили назад часто більше, ніж вивозили, або товару в еквіваленті.

Ну в кожного свій досвід. Мої знайомі їхали гурбою (5 дівчат в машині, в кожної по 10k) і таких поїздок декілька туди-сюди. Звісно мільйони так не вивезти, а от сотні тисяч цілком реально.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:58

  zerocool написав:
  Victor8 написав:Из Украины с начала года выехало за рубеж 400 тысяч человек (в одну сторону).
То есть, примерно 50 тысяч человек в месяц.
Каждый купил наличную валюту для вывоза с собой. Сейчас официально можно (не декларируя) вывозить наличных в эквиваленте 10 тысяч евро (валюта может быть любой).
Следуя расчетам, минимально вывозят из Украины наличных в эквиваленте 500 млн евро ежемесячно.
В долларах США - сумма еще больше...

Класний розрахунок, 5 з арифметики у школі було?
Ось тільки знаю кількох людей, що виїжджали за останній рік - і ніхто 10к не віз, навіщо? Великі суми точно не в готівці вивозять. По факту максимум тищу-дві-три, часто менше, якщо ненадовго. І завозили назад часто більше, ніж вивозили, або товару в еквіваленті.

1) Написано четко - люди едут в одну сторону. Надолго, а может быть и навсегда.
Подумайте, сколько вы возьмете с собой наличных в такой ситуации?
2) Выехало на 400 тысяч человек больше, чем вернулось. Так, надеюсь, понятнее.
3) 10 тысяч евро наличными (валюта может быть любой) - это очень небольшая сумма для стран Европы на человека. Если уезжать надолго (а может быть и навсегда).
Victor8
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