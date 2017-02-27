"А в попугаях я гораздо длиннее" Сколько это в самолётах, чтобы эту бумагу завезти назад и в стране не было её дефицита (а он в последний раз наблюдался около последнего нового года)? Совсем неподъёмно?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 17:11
"А в попугаях я гораздо длиннее" Сколько это в самолётах, чтобы эту бумагу завезти назад и в стране не было её дефицита (а он в последний раз наблюдался около последнего нового года)? Совсем неподъёмно?
Додано: Вів 10 вер, 2024 17:16
Яка різниця на який термін? Якщо мета не саме у вивозі кешу, то беруть мінімум, решта на картах, у крипті та ін., спробуйте погуляти з котлетою в рюкзачку в деяких криміногенних районах Європи, ага.
По виїзду дані НБУ/ООН, і за ними ж за півроку до того було навпаки, мали позитивне сальдо в 120к, і що? Перед зимою з відключеннями логічно що виїжджають.
Ну і головне - як вже правильно написали човники вивозять набагато більше, саме ті, хто мотається туди-сюди, а не в один бік. Додайте сюди не дуже відому цифру ввоза кешу і отримайте нульову цінність вашої арифметики.
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