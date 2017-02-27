RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11618116191162011621

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 47
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
17%
8
41,50-42,00
53%
25
42,00-42,50
6%
3
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
9%
4
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:11

  Victor8 написав:Следуя расчетам, минимально вывозят из Украины наличных в эквиваленте 500 млн евро ежемесячно.
В долларах США - сумма еще больше...

"А в попугаях я гораздо длиннее" Сколько это в самолётах, чтобы эту бумагу завезти назад и в стране не было её дефицита (а он в последний раз наблюдался около последнего нового года)? Совсем неподъёмно?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4769
З нами з: 23.03.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:16

  Victor8 написав:1) Написано четко - люди едут в одну сторону. Надолго, а может быть и навсегда.
Подумайте, сколько вы возьмете с собой наличных в такой ситуации?
2) Выехало на 400 тысяч человек больше, чем вернулось. Так, надеюсь, понятнее.
3) 10 тысяч евро наличными (валюта может быть любой) - это очень небольшая сумма для стран Европы на человека. Если уезжать надолго (а может быть и навсегда).

Яка різниця на який термін? Якщо мета не саме у вивозі кешу, то беруть мінімум, решта на картах, у крипті та ін., спробуйте погуляти з котлетою в рюкзачку в деяких криміногенних районах Європи, ага.
По виїзду дані НБУ/ООН, і за ними ж за півроку до того було навпаки, мали позитивне сальдо в 120к, і що? Перед зимою з відключеннями логічно що виїжджають.

Ну і головне - як вже правильно написали човники вивозять набагато більше, саме ті, хто мотається туди-сюди, а не в один бік. Додайте сюди не дуже відому цифру ввоза кешу і отримайте нульову цінність вашої арифметики.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 553
З нами з: 22.03.11
Подякував: 110 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11618116191162011621
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zerocool і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3451, 3452, 3453
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34528 37078716
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2024 13:53
Netz
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1988 13295394
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2024 15:48
somilitark
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23219002
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12648)
10.09.2024 17:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.