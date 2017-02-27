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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11618116191162011621

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 47
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
17%
8
41,50-42,00
53%
25
42,00-42,50
6%
3
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
9%
4
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:11

  Victor8 написав:Следуя расчетам, минимально вывозят из Украины наличных в эквиваленте 500 млн евро ежемесячно.
В долларах США - сумма еще больше...

"А в попугаях я гораздо длиннее" Сколько это в самолётах, чтобы эту бумагу завезти назад и в стране не было её дефицита (а он в последний раз наблюдался около последнего нового года)? Совсем неподъёмно?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:16

  Victor8 написав:1) Написано четко - люди едут в одну сторону. Надолго, а может быть и навсегда.
Подумайте, сколько вы возьмете с собой наличных в такой ситуации?
2) Выехало на 400 тысяч человек больше, чем вернулось. Так, надеюсь, понятнее.
3) 10 тысяч евро наличными (валюта может быть любой) - это очень небольшая сумма для стран Европы на человека. Если уезжать надолго (а может быть и навсегда).

Яка різниця на який термін? Якщо мета не саме у вивозі кешу, то беруть мінімум, решта на картах, у крипті та ін., спробуйте погуляти з котлетою в рюкзачку в деяких криміногенних районах Європи, ага.
По виїзду дані НБУ/ООН, і за ними ж за півроку до того було навпаки, мали позитивне сальдо в 120к, і що? Перед зимою з відключеннями логічно що виїжджають.

Ну і головне - як вже правильно написали човники вивозять набагато більше, саме ті, хто мотається туди-сюди, а не в один бік. Додайте сюди не дуже відому цифру ввоза кешу і отримайте нульову цінність вашої арифметики.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:25

  moveton написав:
  Victor8 написав:Следуя расчетам, минимально вывозят из Украины наличных в эквиваленте 500 млн евро ежемесячно.
В долларах США - сумма еще больше...

"А в попугаях я гораздо длиннее" Сколько это в самолётах, чтобы эту бумагу завезти назад и в стране не было её дефицита (а он в последний раз наблюдался около последнего нового года)? Совсем неподъёмно?

Самолеты в Украину сейчас не летают, валюту не доставляют :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:33

  zerocool написав:
  Victor8 написав:1) Написано четко - люди едут в одну сторону. Надолго, а может быть и навсегда.
Подумайте, сколько вы возьмете с собой наличных в такой ситуации?
2) Выехало на 400 тысяч человек больше, чем вернулось. Так, надеюсь, понятнее.
3) 10 тысяч евро наличными (валюта может быть любой) - это очень небольшая сумма для стран Европы на человека. Если уезжать надолго (а может быть и навсегда).

Яка різниця на який термін? Якщо мета не саме у вивозі кешу, то беруть мінімум, решта на картах, у крипті та ін., спробуйте погуляти з котлетою в рюкзачку в деяких криміногенних районах Європи, ага.
По виїзду дані НБУ/ООН, і за ними ж за півроку до того було навпаки, мали позитивне сальдо в 120к, і що? Перед зимою з відключеннями логічно що виїжджають.

Ну і головне - як вже правильно написали човники вивозять набагато більше, саме ті, хто мотається туди-сюди, а не в один бік. Додайте сюди не дуже відому цифру ввоза кешу і отримайте нульову цінність вашої арифметики.

Выезжая из Украины в Европу на время до марта 2026 года (новая дата по законному пребыванию украинцев), какую сумму наличных вы возьмете с собой?
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:47

  Victor8 написав:
  zerocool написав:
  Victor8 написав:1) Написано четко - люди едут в одну сторону. Надолго, а может быть и навсегда.
Подумайте, сколько вы возьмете с собой наличных в такой ситуации?
2) Выехало на 400 тысяч человек больше, чем вернулось. Так, надеюсь, понятнее.
3) 10 тысяч евро наличными (валюта может быть любой) - это очень небольшая сумма для стран Европы на человека. Если уезжать надолго (а может быть и навсегда).

Яка різниця на який термін? Якщо мета не саме у вивозі кешу, то беруть мінімум, решта на картах, у крипті та ін., спробуйте погуляти з котлетою в рюкзачку в деяких криміногенних районах Європи, ага.
По виїзду дані НБУ/ООН, і за ними ж за півроку до того було навпаки, мали позитивне сальдо в 120к, і що? Перед зимою з відключеннями логічно що виїжджають.

Ну і головне - як вже правильно написали човники вивозять набагато більше, саме ті, хто мотається туди-сюди, а не в один бік. Додайте сюди не дуже відому цифру ввоза кешу і отримайте нульову цінність вашої арифметики.

Выезжая из Украины в Европу на время до марта 2026 года (новая дата по законному пребыванию украинцев), какую сумму наличных вы возьмете с собой?

Це не гіпотетична ситуація, бо я багато їздив на різні терміни і на ПМП теж, і ніколи з собою не було особистого кешу більше 1-2к (якщо не їдеш за товаром наприклад), до речі настільки старий, що ще пам'ятаю дорожні чеки, теж користувався. Хавала ще була, начебто досі живе.

Ще раз – навіщо ризикувати (а втрати теж були), якщо є карти і не лише українських банків, та сама крипта нарешті? У багатьох "біженців" бачив ще менше, бо грошей і так немає особливо, їдуть до знайомих, родичів, одразу роботу шукати та ін.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:00

1) Люди, у которых есть крипта, сумму 10 тыс евро рассматривают как карманные деньги.
2) Украсть (потерять) могут не только наличные, но и валютную карту. А еще хуже потерять гаджет, с которым "уедет" вся крипта...
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:10

  Victor8 написав:Самолеты в Украину сейчас не летают, валюту не доставляют :D

Зато от США до Польши и других приграничных стран вполне летают и доставляют, несмотря на озабоченность периодически туда залетающими дронами. Ну можно в инкассаторских бронеавтомобилях или ж/д вагонах посчитать. Даже в долларах, наверное, можно в один-два загрузить.
moveton
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грн. в дол. 41.4, на заборе спокойнее,закрыл 45/45/10
Соискатель
 
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