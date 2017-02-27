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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 вер, 2024 17:11
Victor8 написав:
Следуя расчетам, минимально вывозят из Украины наличных в эквиваленте 500 млн евро ежемесячно.
В долларах США - сумма еще больше...
"А в попугаях я гораздо длиннее" Сколько это в самолётах, чтобы эту бумагу завезти назад и в стране не было её дефицита (а он в последний раз наблюдался около последнего нового года)? Совсем неподъёмно?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 17:16
Victor8 написав:
1) Написано четко - люди едут в одну сторону. Надолго, а может быть и навсегда.
Подумайте, сколько вы возьмете с собой наличных в такой ситуации?
2) Выехало на 400 тысяч человек больше, чем вернулось. Так, надеюсь, понятнее.
3) 10 тысяч евро наличными (валюта может быть любой) - это очень небольшая сумма для стран Европы на человека. Если уезжать надолго (а может быть и навсегда).
Яка різниця на який термін? Якщо мета не саме у вивозі кешу, то беруть мінімум, решта на картах, у крипті та ін., спробуйте погуляти з котлетою в рюкзачку в деяких криміногенних районах Європи, ага.
По виїзду дані НБУ/ООН, і за ними ж за півроку до того було навпаки, мали позитивне сальдо в 120к, і що? Перед зимою з відключеннями логічно що виїжджають.
Ну і головне - як вже правильно написали човники вивозять набагато більше, саме ті, хто мотається туди-сюди, а не в один бік. Додайте сюди не дуже відому цифру ввоза кешу і отримайте нульову цінність вашої арифметики.
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zerocool
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Додано: Вів 10 вер, 2024 17:25
moveton написав: Victor8 написав:
Следуя расчетам, минимально вывозят из Украины наличных в эквиваленте 500 млн евро ежемесячно.
В долларах США - сумма еще больше...
"А в попугаях я гораздо длиннее" Сколько это в самолётах, чтобы эту бумагу завезти назад и в стране не было её дефицита (а он в последний раз наблюдался около последнего нового года)? Совсем неподъёмно?
Самолеты в Украину сейчас не летают, валюту не доставляют
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Victor8
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Додано: Вів 10 вер, 2024 17:33
zerocool написав: Victor8 написав:
1) Написано четко - люди едут в одну сторону. Надолго, а может быть и навсегда.
Подумайте, сколько вы возьмете с собой наличных в такой ситуации?
2) Выехало на 400 тысяч человек больше, чем вернулось. Так, надеюсь, понятнее.
3) 10 тысяч евро наличными (валюта может быть любой) - это очень небольшая сумма для стран Европы на человека. Если уезжать надолго (а может быть и навсегда).
Яка різниця на який термін? Якщо мета не саме у вивозі кешу, то беруть мінімум, решта на картах, у крипті та ін., спробуйте погуляти з котлетою в рюкзачку в деяких криміногенних районах Європи, ага.
По виїзду дані НБУ/ООН, і за ними ж за півроку до того було навпаки, мали позитивне сальдо в 120к, і що? Перед зимою з відключеннями логічно що виїжджають.
Ну і головне - як вже правильно написали човники вивозять набагато більше, саме ті, хто мотається туди-сюди, а не в один бік. Додайте сюди не дуже відому цифру ввоза кешу і отримайте нульову цінність вашої арифметики.
Выезжая из Украины в Европу на время до марта 2026 года (новая дата по законному пребыванию украинцев), какую сумму наличных вы возьмете с собой?
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Victor8
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Додано: Вів 10 вер, 2024 17:47
Victor8 написав: zerocool написав: Victor8 написав:
1) Написано четко - люди едут в одну сторону. Надолго, а может быть и навсегда.
Подумайте, сколько вы возьмете с собой наличных в такой ситуации?
2) Выехало на 400 тысяч человек больше, чем вернулось. Так, надеюсь, понятнее.
3) 10 тысяч евро наличными (валюта может быть любой) - это очень небольшая сумма для стран Европы на человека. Если уезжать надолго (а может быть и навсегда).
Яка різниця на який термін? Якщо мета не саме у вивозі кешу, то беруть мінімум, решта на картах, у крипті та ін., спробуйте погуляти з котлетою в рюкзачку в деяких криміногенних районах Європи, ага.
По виїзду дані НБУ/ООН, і за ними ж за півроку до того було навпаки, мали позитивне сальдо в 120к, і що? Перед зимою з відключеннями логічно що виїжджають.
Ну і головне - як вже правильно написали човники вивозять набагато більше, саме ті, хто мотається туди-сюди, а не в один бік. Додайте сюди не дуже відому цифру ввоза кешу і отримайте нульову цінність вашої арифметики.
Выезжая из Украины в Европу на время до марта 2026 года (новая дата по законному пребыванию украинцев), какую сумму наличных вы возьмете с собой?
Це не гіпотетична ситуація, бо я багато їздив на різні терміни і на ПМП теж, і ніколи з собою не було особистого кешу більше 1-2к (якщо не їдеш за товаром наприклад), до речі настільки старий, що ще пам'ятаю дорожні чеки, теж користувався. Хавала ще була, начебто досі живе.
Ще раз – навіщо ризикувати (а втрати теж були), якщо є карти і не лише українських банків, та сама крипта нарешті? У багатьох "біженців" бачив ще менше, бо грошей і так немає особливо, їдуть до знайомих, родичів, одразу роботу шукати та ін.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:00
1) Люди, у которых есть крипта, сумму 10 тыс евро рассматривают как карманные деньги.
2) Украсть (потерять) могут не только наличные, но и валютную карту. А еще хуже потерять гаджет, с которым "уедет" вся крипта...
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Victor8
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:10
Victor8 написав:
Самолеты в Украину сейчас не летают, валюту не доставляют
Зато от США до Польши и других приграничных стран вполне летают и доставляют, несмотря на озабоченность периодически туда залетающими дронами. Ну можно в инкассаторских бронеавтомобилях или ж/д вагонах посчитать. Даже в долларах, наверное, можно в один-два загрузить.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:38
грн. в дол. 41.4, на заборе спокойнее,закрыл 45/45/10
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