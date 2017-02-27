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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 вер, 2024 21:02
Yuri_61 написав: Соискатель написав:
грн. в дол. 41.4, на заборе спокойнее,закрыл 45/45/10
поспішили, як і я.
Ще буде доляр па37+
Твердо в цьому переконаний, тому що НБУ все робить, щоб зюити з пантелику пересічних
Що треба вживати, щоб нести таку маячню...
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Додано: Вів 10 вер, 2024 21:09
sens написав:
Скоро будуть друкувати гроші для військовослужбовців,як думаєте вплине на курс ?)
Це взагалі якийсь *матюк*. Особливо враховуючи скільки гривні валяється на депозитних сертифікатах. Невже їх не можна перегнати в ОВДП хоча б для державних банків
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Додано: Вів 10 вер, 2024 21:47
Я беру конверты и 50к когда ниже 41 спускается, на 38 уже надежды нет =(
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