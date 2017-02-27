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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11619116201162111622

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 48
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
17%
8
41,50-42,00
52%
25
42,00-42,50
6%
3
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 21:02

  Yuri_61 написав:
  Соискатель написав:грн. в дол. 41.4, на заборе спокойнее,закрыл 45/45/10

поспішили, як і я.
Ще буде доляр па37+
Твердо в цьому переконаний, тому що НБУ все робить, щоб зюити з пантелику пересічних

Що треба вживати, щоб нести таку маячню... :shock:
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 21:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Скоро будуть друкувати гроші для військовослужбовців,як думаєте вплине на курс ?)

Це взагалі якийсь *матюк*. Особливо враховуючи скільки гривні валяється на депозитних сертифікатах. Невже їх не можна перегнати в ОВДП хоча б для державних банків
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 21:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я беру конверты и 50к когда ниже 41 спускается, на 38 уже надежды нет =(
NDV
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