Що треба вживати, щоб нести таку маячню...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 вер, 2024 21:02
Додано: Вів 10 вер, 2024 21:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 10 вер, 2024 21:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Я беру конверты и 50к когда ниже 41 спускается, на 38 уже надежды нет =(
Додано: Вів 10 вер, 2024 22:48
Додано: Сер 11 вер, 2024 06:50
Додано: Сер 11 вер, 2024 07:29
МВФ погодив виділення Україні $1,1 млрд та прогнозує зростан
МВФ досяг домовленостей з Україною щодо п'ятого перегляду програми EFF. Фонд прогнозує зростання ВВП на 3% у 2024 році та наголошує на необхідності економії бюджету й боротьби з ухилянням від податків.
Міжнародний валютний фонд оприлюднив на своєму сайті інформацію про досягнення домовленостей з українською владою щодо п'ятого перегляду чотирічної програми Extended Fund Facility. За підсумками роботи місії в Києві Україна отримає доступ до 1,1 мільярда доларів, передає УНН.
Очільник місії МВФ Гевін Грей відзначив виконання урядом критеріїв, визначених фондом на перше півріччя. ВВП за перший квартал зріс на понад 6%, рівень інфляції залишався відносно низьким, а міжнародні резерви перебували в адекватних межах.
Загалом МВФ прогнозує, що зростання ВВП за підсумками 2024 року складе 3%, а у наступні 12 місяців показник буде в діапазоні 2,5-3,5%, адже, на думку місії, очікується продовження війни на увесь 2025 рік.
Фонд наголошує на потребі сформувати державний бюджет України на прийдешній рік з урахуванням потреби в економії та збереженні здатності обслуговувати борги. На думку експертів, для цього потрібно збільшити надходження від податків - не лише шляхом постійних змін до податкової системи, але й боротьбою з ухилянням від сплати зборів та тіньовою економікою.
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