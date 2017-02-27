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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 вер, 2024 21:02
Yuri_61 написав: Соискатель написав:
грн. в дол. 41.4, на заборе спокойнее,закрыл 45/45/10
поспішили, як і я.
Ще буде доляр па37+
Твердо в цьому переконаний, тому що НБУ все робить, щоб зюити з пантелику пересічних
Що треба вживати, щоб нести таку маячню...
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Додано: Вів 10 вер, 2024 21:09
sens написав:
Скоро будуть друкувати гроші для військовослужбовців,як думаєте вплине на курс ?)
Це взагалі якийсь *матюк*. Особливо враховуючи скільки гривні валяється на депозитних сертифікатах. Невже їх не можна перегнати в ОВДП хоча б для державних банків
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 10 вер, 2024 21:47
Я беру конверты и 50к когда ниже 41 спускается, на 38 уже надежды нет =(
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NDV
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Додано: Вів 10 вер, 2024 22:48
NDV написав:
Я беру конверты и 50к
когда ниже 41 спускается,
на 38 уже надежды нет =(
хокку
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flysoulfly
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Додано: Сер 11 вер, 2024 06:50
NDV написав:
Я беру конверты и 50к когда ниже 41 спускается, на 38 уже надежды нет =(
Теж саме, тільки використання сеп із держбанка і онлайн валютообмін в застосунку.
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sens
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Додано: Сер 11 вер, 2024 07:29
МВФ досяг домовленостей з Україною щодо п'ятого перегляду програми EFF. Фонд прогнозує зростання ВВП на 3% у 2024 році та наголошує на необхідності економії бюджету й боротьби з ухилянням від податків.
Міжнародний валютний фонд оприлюднив на своєму сайті інформацію про досягнення домовленостей з українською владою щодо п'ятого перегляду чотирічної програми Extended Fund Facility. За підсумками роботи місії в Києві Україна отримає доступ до 1,1 мільярда доларів, передає УНН.
Очільник місії МВФ Гевін Грей відзначив виконання урядом критеріїв, визначених фондом на перше півріччя. ВВП за перший квартал зріс на понад 6%, рівень інфляції залишався відносно низьким, а міжнародні резерви перебували в адекватних межах.
Загалом МВФ прогнозує, що зростання ВВП за підсумками 2024 року складе 3%, а у наступні 12 місяців показник буде в діапазоні 2,5-3,5%, адже, на думку місії, очікується продовження війни на увесь 2025 рік.
Фонд наголошує на потребі сформувати державний бюджет України на прийдешній рік з урахуванням потреби в економії та збереженні здатності обслуговувати борги. На думку експертів, для цього потрібно збільшити надходження від податків - не лише шляхом постійних змін до податкової системи, але й боротьбою з ухилянням від сплати зборів та тіньовою економікою.
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Василь-Рівне
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Додано: Сер 11 вер, 2024 08:05
Василь-Рівне написав:
МВФ досяг домовленостей з Україною щодо п'ятого перегляду програми EFF. Фонд прогнозує зростання ВВП на 3% у 2024 році
та наголошує на необхідності економії бюджету й боротьби з ухилянням від податків.
Міжнародний валютний фонд оприлюднив на своєму сайті інформацію про досягнення домовленостей з українською владою щодо п'ятого перегляду чотирічної програми Extended Fund Facility. За підсумками роботи місії в Києві Україна отримає доступ до 1,1 мільярда доларів, передає УНН.
Очільник місії МВФ Гевін Грей відзначив виконання урядом критеріїв, визначених фондом на перше півріччя. ВВП за перший квартал зріс на понад 6%, рівень інфляції залишався відносно низьким, а міжнародні резерви перебували в адекватних межах.
Загалом МВФ прогнозує, що зростання ВВП за підсумками 2024 року складе 3%, а у наступні 12 місяців показник буде в діапазоні 2,5-3,5%, адже, на думку місії, очікується продовження війни на увесь 2025 рік.
Фонд наголошує на потребі сформувати державний бюджет України на прийдешній рік з урахуванням потреби в економії та збереженні здатності обслуговувати борги. На думку експертів, для цього потрібно збільшити надходження від податків - не лише шляхом постійних змін до податкової системи, але й боротьбою з ухилянням від сплати зборів та тіньовою економікою.
читаємо новини
читаємо про рівень інфляції
перевіряю платіжки за комунальні по своїм квадратним метрам - всюди вирісло на 10-15% тільки плата за розподіл послуги
наприклад після підписання Президентом акциз на паливо - газ з 26 виріс в ціні до майже 31 грн , більше 15%.
Ще ВЗ виросте для офіційно працюючих
щось забагато всього
ОФФТ+ зранку дивився новину про суддю з апеляційного суду у Львові , який має в центрі міста віллу за 56 млн грн
Здається можновладці будуть вигризати в першу чергу тих , хто спочатку року зменшу загальний "ресурс" на 0,4 млн населення.
Чим більше покине офіційно/неофіційно тим більше податки/ВЗ для пересічного офіційно працевлаштованого в реєстрі військовозобовязаних
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sens
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Додано: Сер 11 вер, 2024 08:33
Дюрі-бачі написав: sens написав:
Скоро будуть друкувати гроші для військовослужбовців,як думаєте вплине на курс ?)
Це взагалі якийсь *матюк*. Особливо враховуючи скільки гривні валяється на депозитних сертифікатах. Невже їх не можна перегнати в ОВДП хоча б для державних банків
держбанки й так в ОВДП вже суттєво. гадаю, є нормативи, скільки можна вкласти в ОВДП. іноземні банки навпаки - не дуже - але хто їх змусить?
й найцікавіше - покупка ОВДП не зменшить кількість грошей на депосерт. через деякий час сума буде та сама.
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 11 вер, 2024 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 09:18
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: sens написав:
Скоро будуть друкувати гроші для військовослужбовців,як думаєте вплине на курс ?)
Це взагалі якийсь *матюк*. Особливо враховуючи скільки гривні валяється на депозитних сертифікатах. Невже їх не можна перегнати в ОВДП хоча б для державних банків
держбанки й так в ОВДП вже суттєво. гадаю, є нормативи, скільки можна вкласти в ОВДП. іноземні банки навпаки - не дуже - але хто їх змусить?
й найцікавіше - покупка ОВДП не зменшить кількість грошей на депо. через деякий час сума буде та сама.
гроше\гривні буде більше,
мінус 400 тис. піпла + 3% ВВП, і це не ПКС: менше народу - більше киснюроду
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flyman
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