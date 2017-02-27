|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 вер, 2024 15:12
sens а хіба не НБУ встановлює ці нормативи? Ці сертифікати заважають будувати піраміду ОВДП, тому як мінімум треба зробити ставки по них менше
Додано: Сер 11 вер, 2024 15:32
За крок до простих думок©))
1. Обов'язково буде!
Я вже чую, як модерація кує Вам медальку на вручення під ялиночку!
2. Може трохи повторюсь, але майже всі гривнедепо, які закінчились і ще будуть періодично закінчуватись аж до зими... - конвертую в "клубі 200К" і трошки в "клубі 50К" на долярчики НЕ залежно, який курс на день завершення гривнедепо!
(покищо конвертацією вище 41,50 - не вилазив)
3. Фіолетові здавати при курсі 37+ не побіжу, так як розраховую конвертовані долярчики тримати/не обмінювати мінімум рік!(а швидше, то і 2-3р)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
|