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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 вер, 2024 15:12
sens а хіба не НБУ встановлює ці нормативи? Ці сертифікати заважають будувати піраміду ОВДП, тому як мінімум треба зробити ставки по них менше
Додано: Сер 11 вер, 2024 15:32
За крок до простих думок©))
1. Обов'язково буде!
Я вже чую, як модерація кує Вам медальку на вручення під ялиночку!
2. Може трохи повторюсь, але майже всі гривнедепо, які закінчились і ще будуть періодично закінчуватись аж до зими... - конвертую в "клубі 200К" і трошки в "клубі 50К" на долярчики НЕ залежно, який курс на день завершення гривнедепо!
(покищо конвертацією вище 41,50 - не вилазив)
3. Фіолетові здавати при курсі 37+ не побіжу, так як розраховую конвертовані долярчики тримати/не обмінювати мінімум рік!(а швидше, то і 2-3р)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
Додано: Сер 11 вер, 2024 17:53
Інфляція у США в серпні сповільнилася до мінімуму з лютого 2021 року
Споживчі ціни у США в серпні зросли на 2,5% в річному вимірі, повідомило Міністерства праці. Таким чином, темпи зростання у минулому місяці були мінімальними з лютого 2021 року, пише Reuters.
Сповільнення інфляції може спонукати Федеральну резервну систему знизити ключову ставку, що зробить кредити для бізнесу та споживачів дешевшими, стимулюючи економічне зростання.
Деталі
Ціни на енергоносії в США в серпні знизилися на 4% у річному вимірі (+1,1% у липні), зокрема бензин подешевшав на 10,3% (-2,2%).
Зростання цін на харчові продукти сповільнилося до 2,1% (2,2%), на транспортні послуги – до 7,9% (8,8%). Ціни на нові автомобілі знизилися на 1,2% (-1%).
Індекс CPI у серпні зріс на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, як і в липні.
Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) зросли на 0,3% порівняно з липнем і на 3,2% у річному вираженні.
Додано: Сер 11 вер, 2024 21:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Україна буде поступово йти до курсу 50 грн за $1, — нардепка Ніна Южаніна
Додано: Чет 12 вер, 2024 00:55
Якщо мова йде про 400 тисяч чоловік, що їдуть в один кінець, то для більшости з них крипта, це щось незнайоме та страшне. Карти закордонних банків взагалі мають одиниці, тож залишаються карти українських банків. Тільки у нашій державі заблокувати картки - хвилина діла, для цього у воюючий державі може бути багато причин. От і залишається кеш.
Додано: Чет 12 вер, 2024 02:06
Мимо, це для вас крипта щось страшне напевно, але вона набагато популярніша ніж думаєте, вже бухий алкаш на вулиці про неї голосно по телефону задвигає, як і вся молодь у темі, як і гравці у різне азартне тощо. Це ж давно не лише бєткойн, поріг входу там мінімальний від 1 гривні.
Але те таке, про блокування карт ви це серйозно? А багато випадків було, ви в принципі знаєте умови для блокування? А наскільки просто завести карту неукраїнських банків напевно досі не чули, на відміну від тих, хто давно катається в Польщі різні.
І звідки це про один кінець, якщо це плюс-мінус сальдо за фіксований період. В один місяць може бути плюс двісті, в інший мінус триста, є сезонність та інші фактори, ну і як вже сказав - у більшості немає готівкою такої суми і близько, а для невеликої частини це кишенькові витрати, і вони теж на кеш впритул не покладаються. Тому арифметика ни про що.
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