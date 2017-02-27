Додано: Чет 12 вер, 2024 02:06

reef написав: zerocool написав: .



Ще раз – навіщо ризикувати (а втрати теж були), якщо є карти і не лише українських банків, та сама крипта нарешті? У багатьох "біженців" бачив ще менше, бо грошей і так немає особливо, їдуть до знайомих, родичів, одразу роботу шукати та ін. Ще раз – навіщо ризикувати (а втрати теж були), якщо є карти і не лише українських банків, та сама крипта нарешті? У багатьох "біженців" бачив ще менше, бо грошей і так немає особливо, їдуть до знайомих, родичів, одразу роботу шукати та ін.

Якщо мова йде про 400 тисяч чоловік, що їдуть в один кінець, то для більшости з них крипта, це щось незнайоме та страшне. Карти закордонних банків взагалі мають одиниці, тож залишаються карти українських банків. Тільки у нашій державі заблокувати картки - хвилина діла, для цього у воюючий державі може бути багато причин. От і залишається кеш. Якщо мова йде про 400 тисяч чоловік, що їдуть в один кінець, то для більшости з них крипта, це щось незнайоме та страшне. Карти закордонних банків взагалі мають одиниці, тож залишаються карти українських банків. Тільки у нашій державі заблокувати картки - хвилина діла, для цього у воюючий державі може бути багато причин. От і залишається кеш.

Мимо, це для вас крипта щось страшне напевно, але вона набагато популярніша ніж думаєте, вже бухий алкаш на вулиці про неї голосно по телефону задвигає, як і вся молодь у темі, як і гравці у різне азартне тощо. Це ж давно не лише бєткойн, поріг входу там мінімальний від 1 гривні.Але те таке, про блокування карт ви це серйозно? А багато випадків було, ви в принципі знаєте умови для блокування? А наскільки просто завести карту неукраїнських банків напевно досі не чули, на відміну від тих, хто давно катається в Польщі різні.І звідки це про один кінець, якщо це плюс-мінус сальдо за фіксований період. В один місяць може бути плюс двісті, в інший мінус триста, є сезонність та інші фактори, ну і як вже сказав - у більшості немає готівкою такої суми і близько, а для невеликої частини це кишенькові витрати, і вони теж на кеш впритул не покладаються. Тому арифметика ни про що.