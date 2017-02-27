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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11620116211162211623

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 52
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
17%
9
41,50-42,00
50%
26
42,00-42,50
8%
4
42,50-43,00
4%
2
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 15:12

sens а хіба не НБУ встановлює ці нормативи? Ці сертифікати заважають будувати піраміду ОВДП, тому як мінімум треба зробити ставки по них менше
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 15:32

За крок до простих думок©))

  Yuri_61 написав:
  Соискатель написав:грн. в дол. 41.4, на заборе спокойнее,закрыл 45/45/10

поспішили, як і я.
Ще буде доляр па37+
Твердо в цьому переконаний, тому що НБУ все робить, щоб зюити з пантелику пересічних.
І ось уявіть, всі кругом кажуть: " долар будєть толькі даражать!"
А НБУ раз, і обвалить курс долара за три тижні поспіль.
Для того, щоб хомячки в пітних ладоньках несли фіолетові долари здавати
1. Обов'язково буде!
Я вже чую, як модерація кує Вам медальку на вручення під ялиночку! :D


2. Може трохи повторюсь, але майже всі гривнедепо, які закінчились і ще будуть періодично закінчуватись аж до зими... - конвертую в "клубі 200К" і трошки в "клубі 50К" на долярчики НЕ залежно, який курс на день завершення гривнедепо!
(покищо конвертацією вище 41,50 - не вилазив)

3. Фіолетові здавати при курсі 37+ не побіжу, так як розраховую конвертовані долярчики тримати/не обмінювати мінімум рік!(а швидше, то і 2-3р)

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 17:53

Інфляція у США в серпні сповільнилася до мінімуму з лютого 2021 року



Споживчі ціни у США в серпні зросли на 2,5% в річному вимірі, повідомило Міністерства праці. Таким чином, темпи зростання у минулому місяці були мінімальними з лютого 2021 року, пише Reuters.

Сповільнення інфляції може спонукати Федеральну резервну систему знизити ключову ставку, що зробить кредити для бізнесу та споживачів дешевшими, стимулюючи економічне зростання.

Деталі

Ціни на енергоносії в США в серпні знизилися на 4% у річному вимірі (+1,1% у липні), зокрема бензин подешевшав на 10,3% (-2,2%).
Зростання цін на харчові продукти сповільнилося до 2,1% (2,2%), на транспортні послуги – до 7,9% (8,8%). Ціни на нові автомобілі знизилися на 1,2% (-1%).
Індекс CPI у серпні зріс на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, як і в липні.
Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) зросли на 0,3% порівняно з липнем і на 3,2% у річному вираженні.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 21:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Україна буде поступово йти до курсу 50 грн за $1, — нардепка Ніна Южаніна
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 00:55

  zerocool написав:.

Ще раз – навіщо ризикувати (а втрати теж були), якщо є карти і не лише українських банків, та сама крипта нарешті? У багатьох "біженців" бачив ще менше, бо грошей і так немає особливо, їдуть до знайомих, родичів, одразу роботу шукати та ін.

Якщо мова йде про 400 тисяч чоловік, що їдуть в один кінець, то для більшости з них крипта, це щось незнайоме та страшне. Карти закордонних банків взагалі мають одиниці, тож залишаються карти українських банків. Тільки у нашій державі заблокувати картки - хвилина діла, для цього у воюючий державі може бути багато причин. От і залишається кеш.
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 02:06

  reef написав:
  zerocool написав:.

Ще раз – навіщо ризикувати (а втрати теж були), якщо є карти і не лише українських банків, та сама крипта нарешті? У багатьох "біженців" бачив ще менше, бо грошей і так немає особливо, їдуть до знайомих, родичів, одразу роботу шукати та ін.

Якщо мова йде про 400 тисяч чоловік, що їдуть в один кінець, то для більшости з них крипта, це щось незнайоме та страшне. Карти закордонних банків взагалі мають одиниці, тож залишаються карти українських банків. Тільки у нашій державі заблокувати картки - хвилина діла, для цього у воюючий державі може бути багато причин. От і залишається кеш.

Мимо, це для вас крипта щось страшне напевно, але вона набагато популярніша ніж думаєте, вже бухий алкаш на вулиці про неї голосно по телефону задвигає, як і вся молодь у темі, як і гравці у різне азартне тощо. Це ж давно не лише бєткойн, поріг входу там мінімальний від 1 гривні.
Але те таке, про блокування карт ви це серйозно? А багато випадків було, ви в принципі знаєте умови для блокування? А наскільки просто завести карту неукраїнських банків напевно досі не чули, на відміну від тих, хто давно катається в Польщі різні.

І звідки це про один кінець, якщо це плюс-мінус сальдо за фіксований період. В один місяць може бути плюс двісті, в інший мінус триста, є сезонність та інші фактори, ну і як вже сказав - у більшості немає готівкою такої суми і близько, а для невеликої частини це кишенькові витрати, і вони теж на кеш впритул не покладаються. Тому арифметика ни про що.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:05

  zerocool написав:Мимо, це для вас крипта щось страшне напевно, але вона набагато популярніша ніж думаєте, вже бухий алкаш на вулиці про неї голосно по телефону задвигає, як і вся молодь у темі, як і гравці у різне азартне тощо. Це ж давно не лише бєткойн, поріг входу там мінімальний від 1 гривні.
Але те таке, про блокування карт ви це серйозно? А багато випадків було, ви в принципі знаєте умови для блокування? А наскільки просто завести карту неукраїнських банків напевно досі не чули, на відміну від тих, хто давно катається в Польщі різні.

І звідки це про один кінець, якщо це плюс-мінус сальдо за фіксований період. В один місяць може бути плюс двісті, в інший мінус триста, є сезонність та інші фактори, ну і як вже сказав - у більшості немає готівкою такої суми і близько, а для невеликої частини це кишенькові витрати, і вони теж на кеш впритул не покладаються. Тому арифметика ни про що.

Если у большинства людей (по вашей версии) нет наличными суммы 10 000 евро (в принципе вообще и близко такой суммы), то тогда зачем им заводить карту в зарубежных банках?
Речь про вывоз валюты из Украины, а не про получение пособия в странах ЕС.
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:11

Обмеження - 100 тис грн: НБУ зробив "подарунок" українцям за кордоном
Ірина_
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