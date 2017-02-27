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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 вер, 2024 16:08
Снижение процентных ставок ведет к снижению стоимости национальной (европейской) валюты, потому что она становится доступнее.
Инвесторы на валютном рынке предпочитают избавиться от дешевых денег и перекладываются в более доходные иностранные валюты. Валютные спекуляции еще сильнее снижают курс национальной (европейской) валюты, которой на рынке становится много.
По евро / доллару США в ближайшее время можем вернуться к соотношению 1,00 / 1,05
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Victor8
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