Додано: Чет 12 вер, 2024 18:12

moveton написав: Ірина_ написав: Обмеження - 100 тис грн: НБУ зробив "подарунок" українцям за кордоном

Почему "за кордоном" то? Разве НБУ не всем ограничил покупку драгметаллов? Если в Украине находишься, то покупай их с украинских карт за рубежом сколько хочешь? Почему "за кордоном" то? Разве НБУ не всем ограничил покупку драгметаллов? Если в Украине находишься, то покупай их с украинских карт за рубежом сколько хочешь?

1). Після практично заборони банкам завозити дорогоцінні метали з-за кордону (через те, що вони не могли купувати валюту на міжбанку під ці операції, тому що НБУ вважав, що це непродуктивний відтік капіталу за кордон) - виник дефіцит злитків в Україні (тобто банки купували та продавали лише те, що в них лишалось раніше та з «обігу» купівлі-продажу в населення)., і почався схематоз, коли за кордоном громадяни-фізособи купували зі своїх карток ці дорогоцінні метали (злитки, монети) і потім із необхідними документами завозили це назад до України і формально здавали банкам, як фізособи. А банки вже продавали їх тут із високою націнкою охочим вкластися в метали. У підсумку, все одно відтік валюти на ці операції відбувався (раніше через банки, тепер за різними схемами). Ось НБУ і намагається перекрити цими обмеженнями ці історії. Так само, за фактом, ввозилися і предмети розкоші (ті ж швейцарські годинники тощо) з мінімальними митними витратами. Таким чином, Нацбанк намагається перекрити ці схеми.2). Приблизно така сама історія і щодо оплати за нерухомість, там це відбувалося під виглядом оплати агентам з нерухомості, а насправді - за фактом виведення грошей фізосіб за кордон. Тепер це обмеження - 500 тисяч (близько 12 тисяч доларів приблизно за поточним офіційним курсом). Тобто працював схематоз3). Проблема в тому, що це ж все на одну картку в одному банку, але Ви ж можете все це робити з різних своїх карток у різних українських банках - тому за фактом проблему це обмеження не вирішує. Тому Олексій і каже, що такі обмеження не призводять до бажаного результату, а тільки створюють нові схеми обходу заборон.