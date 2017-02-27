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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 вер, 2024 16:08
Снижение процентных ставок ведет к снижению стоимости национальной (европейской) валюты, потому что она становится доступнее.
Инвесторы на валютном рынке предпочитают избавиться от дешевых денег и перекладываются в более доходные иностранные валюты. Валютные спекуляции еще сильнее снижают курс национальной (европейской) валюты, которой на рынке становится много.
По евро / доллару США в ближайшее время можем вернуться к соотношению 1,00 / 1,05
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Victor8
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Додано: Чет 12 вер, 2024 18:12
moveton написав:
Почему "за кордоном" то? Разве НБУ не всем ограничил покупку драгметаллов? Если в Украине находишься, то покупай их с украинских карт за рубежом сколько хочешь?
1). Після практично заборони банкам завозити дорогоцінні метали з-за кордону (через те, що вони не могли купувати валюту на міжбанку під ці операції, тому що НБУ вважав, що це непродуктивний відтік капіталу за кордон) - виник дефіцит злитків в Україні (тобто банки купували та продавали лише те, що в них лишалось раніше та з «обігу» купівлі-продажу в населення). Природа не терпить порожнечі
, і почався схематоз, коли за кордоном громадяни-фізособи купували зі своїх карток ці дорогоцінні метали (злитки, монети) і потім із необхідними документами завозили це назад до України і формально здавали банкам, як фізособи. А банки вже продавали їх тут із високою націнкою охочим вкластися в метали. У підсумку, все одно відтік валюти на ці операції відбувався (раніше через банки, тепер за різними схемами). Ось НБУ і намагається перекрити цими обмеженнями ці історії. Так само, за фактом, ввозилися і предмети розкоші (ті ж швейцарські годинники тощо) з мінімальними митними витратами. Таким чином, Нацбанк намагається перекрити ці схеми.
2). Приблизно така сама історія і щодо оплати за нерухомість, там це відбувалося під виглядом оплати агентам з нерухомості, а насправді - за фактом виведення грошей фізосіб за кордон. Тепер це обмеження - 500 тисяч (близько 12 тисяч доларів приблизно за поточним офіційним курсом). Тобто працював схематоз
3). Проблема в тому, що це ж все на одну картку в одному банку, але Ви ж можете все це робити з різних своїх карток у різних українських банках - тому за фактом проблему це обмеження не вирішує. Тому Олексій і каже, що такі обмеження не призводять до бажаного результату, а тільки створюють нові схеми обходу заборон.
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Ірина_
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Додано: Чет 12 вер, 2024 18:21
Ірина_ написав:
почався схематоз, коли за кордоном громадяни-фізособи купували зі своїх карток ці дорогоцінні метали (злитки, монети)
Это всё понятно. Даже не важно что с этими монетами потом делали. Но раз "подарунок" украинцам только за границей, то получается, что оставшиеся в Украине могут продолжать покупать там же без ограничений? Или монеты пусть и с оплатой карточкой без личной явки не продают?
Ірина_ написав:
Проблема в тому, що це ж все на одну картку в одному банку, але Ви ж можете все це робити з різних своїх карток у різних українських банках - тому за фактом проблему це обмеження не вирішує. Тому Олексій і каже, що такі обмеження не призводять до бажаного результату, а тільки створюють нові схеми обходу заборон.
Нуу, ограничение на покупку квазикэша в 100к в месяц на банк на практике довольно заметное. Тут вон большинство уже пару лет думает, что переводы за границу вообще запрещены и все тропинки перекрыты и даже кто-то из таких уверенных проверял. Правда, за неизвестностью какой результат ожидался не скажу привели к нему или нет.
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moveton
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Додано: Чет 12 вер, 2024 19:23
GALeon написав:
Україна буде поступово йти до курсу 50 грн за $1, — нардепка Ніна Южаніна
хай не нагнітає
поки не зростуть суттєво зарплати і пенсії, то курс долара не виросте, ти більше, що ЗВР зараз 42 млрд
як буде ЗВР десь 16 млрд, ось тоді так, буде 50 і 60
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Yuri_61
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Додано: Чет 12 вер, 2024 19:27
Victor8 написав:
Снижение процентных ставок ведет к снижению стоимости национальной (европейской) валюты, потому что она становится доступнее.
Инвесторы на валютном рынке предпочитают избавиться от дешевых денег и перекладываются в более доходные иностранные валюты. Валютные спекуляции еще сильнее снижают курс национальной (европейской) валюты, которой на рынке становится много.По евро / доллару США в ближайшее время можем вернуться к соотношению 1,00 / 1,05
это на фоне близости очень вероятного вооруженного несогласия трампистов с вероятным будущим проигрышем рыжего заговаривающегося старичка? - не верю в дешевый евро в ближайшие 4-5 месяцев.
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flysoulfly
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Додано: Чет 12 вер, 2024 19:29
Yuri_61 написав:
поки не зростуть суттєво зарплати і пенсії, то курс долара не виросте, ти більше, що ЗВР зараз 42 млрд
як буде ЗВР десь 16 млрд, ось тоді так, буде 50 і 60
Мощная логика. Т.е., пока существенно не вырастут зарплаты и пенсии, ЗВР до 16 лярдов не упадёт? Это НБУ, как рулящий ЗВР, пообещал?
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moveton
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Додано: Чет 12 вер, 2024 21:00
moveton написав: Yuri_61 написав:
поки не зростуть суттєво зарплати і пенсії, то курс долара не виросте, ти більше, що ЗВР зараз 42 млрд
як буде ЗВР десь 16 млрд, ось тоді так, буде 50 і 60
Мощная логика. Т.е., пока существенно не вырастут зарплаты и пенсии, ЗВР до 16 лярдов не упадёт? Это НБУ, как рулящий ЗВР, пообещал?
раньше так было и это имеет свою логику:
небольшие ЗП и пенсии не способствуют спросу населения на валюту, а большИе размеры ЗВР позволяют удовлетворять спрос на СКВ.
Ну не может НБУ взять и ни с сего ни с того, без веских причин девальвировать или ревальвировать гривну. Так как у палки два конца: экспортёры и импортёры. Вот НБУ и балансирует курс гривны, чтобы не было перекосов в ту или иную сторону, так как в результате необдуманных действий в чью то пользу, можно навредить экономике.
Имхо, 2,5 года НБУ удерживает курс постоянными огромными интервенциями но международная помощь поддерживает высокий уровень ЗВР Украины и эти интервенции не угрожают гривне.
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Yuri_61
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Додано: Чет 12 вер, 2024 21:32
Yuri_61 написав:
раньше так было и это имеет свою логику:
небольшие ЗП и пенсии не способствуют спросу населения на валюту, а большИе размеры ЗВР позволяют удовлетворять спрос на СКВ.
Да-да. Как сейчас помню "огромные" зарплаты периода карбованцев, когда доллар за месяц вырастал кратно. И отнюдь не потому, что спроса на него не было. ХЗ какой тогда был ЗВР, но что-то подсказывает, что тогда и Форт-Нокс бы спрос не удовлетворил.
Yuri_61 написав:
Ну не может НБУ взять и ни с сего ни с того, без веских причин девальвировать или ревальвировать гривну. Так как у палки два конца: экспортёры и импортёры. Вот НБУ и балансирует курс гривны, чтобы не было перекосов в ту или иную сторону, так как в результате необдуманных действий в чью то пользу, можно навредить экономике
Просто так-то не будет, но какое отношение зарплаты населения имеют к веским причинам?
Они, конечно, косвенно влияют на размер импорта, но это только один из факторов в балансе и курсе. Вон, стоит главному нынешнему "экспортёру", т.е. международной помощи, даже не то, чтобы уменьшиться, а только слуху об этом пройти, как курс штырить начинает.
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moveton
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