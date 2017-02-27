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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 54
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
17%
9
41,50-42,00
50%
27
42,00-42,50
9%
5
42,50-43,00
4%
2
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
9%
5
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Паливо в ціні вирісло


ріст ще попереду, а ось із газом дічь вже зараз - https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:33

  flysoulfly написав:
  Victor8 написав:Снижение процентных ставок ведет к снижению стоимости национальной (европейской) валюты, потому что она становится доступнее.
Инвесторы на валютном рынке предпочитают избавиться от дешевых денег и перекладываются в более доходные иностранные валюты. Валютные спекуляции еще сильнее снижают курс национальной (европейской) валюты, которой на рынке становится много.

По евро / доллару США в ближайшее время можем вернуться к соотношению 1,00 / 1,05
:) это на фоне близости очень вероятного вооруженного несогласия трампистов с вероятным будущим проигрышем рыжего заговаривающегося старичка? - не верю в дешевый евро в ближайшие 4-5 месяцев.

Про дешевый евро предлагаю говорить, когда соотношение по евро / доллару США будет 1,00 / 1,00 :shock:
А так это почти норма.
Цифры 1,00 / 1,05 или 1,00 / 1,06 - мы уже видели достаточно стабильно на рынке.
Предполагаю, что опять можем увидеть :D
Victor8
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