Victor8 написав:Снижение процентных ставок ведет к снижению стоимости национальной (европейской) валюты, потому что она становится доступнее. Инвесторы на валютном рынке предпочитают избавиться от дешевых денег и перекладываются в более доходные иностранные валюты. Валютные спекуляции еще сильнее снижают курс национальной (европейской) валюты, которой на рынке становится много.
По евро / доллару США в ближайшее время можем вернуться к соотношению 1,00 / 1,05
это на фоне близости очень вероятного вооруженного несогласия трампистов с вероятным будущим проигрышем рыжего заговаривающегося старичка? - не верю в дешевый евро в ближайшие 4-5 месяцев.
Про дешевый евро предлагаю говорить, когда соотношение по евро / доллару США будет 1,00 / 1,00 А так это почти норма. Цифры 1,00 / 1,05 или 1,00 / 1,06 - мы уже видели достаточно стабильно на рынке. Предполагаю, что опять можем увидеть