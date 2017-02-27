Victor8 написав:Снижение процентных ставок ведет к снижению стоимости национальной (европейской) валюты, потому что она становится доступнее. Инвесторы на валютном рынке предпочитают избавиться от дешевых денег и перекладываются в более доходные иностранные валюты. Валютные спекуляции еще сильнее снижают курс национальной (европейской) валюты, которой на рынке становится много.
По евро / доллару США в ближайшее время можем вернуться к соотношению 1,00 / 1,05
это на фоне близости очень вероятного вооруженного несогласия трампистов с вероятным будущим проигрышем рыжего заговаривающегося старичка? - не верю в дешевый евро в ближайшие 4-5 месяцев.
Про дешевый евро предлагаю говорить, когда соотношение по евро / доллару США будет 1,00 / 1,00 А так это почти норма. Цифры 1,00 / 1,05 или 1,00 / 1,06 - мы уже видели достаточно стабильно на рынке. Предполагаю, что опять можем увидеть
Victor8 написав:Снижение процентных ставок ведет к снижению стоимости национальной (европейской) валюты, потому что она становится доступнее. Инвесторы на валютном рынке предпочитают избавиться от дешевых денег и перекладываются в более доходные иностранные валюты. Валютные спекуляции еще сильнее снижают курс национальной (европейской) валюты, которой на рынке становится много.
По евро / доллару США в ближайшее время можем вернуться к соотношению 1,00 / 1,05
это на фоне близости очень вероятного вооруженного несогласия трампистов с вероятным будущим проигрышем рыжего заговаривающегося старичка? - не верю в дешевый евро в ближайшие 4-5 месяцев.
Рішення про зниження ставок у вересні ЄЦБ ухвалив після сповільнення темпів інфляції. У серпні споживча інфляція в єврозоні становила 2,2%. Однак базова інфляція, як і в США, зберігається на рівні 2,8%. Євростат заявляв, що сповільнення інфляції зумовлене «стрімким падінням цін на енергоносії». За прогнозом ЄЦБ, зростання споживчих цін повернеться до цільового рівня в 2% наприкінці 2025 року.
При цьому ЄЦБ не надав майже ніяких підказок щодо свого наступного кроку, навіть якщо інвестори роблять ставку на стабільне пом’якшення політики в найближчі місяці, повідомляє Reuters.
p.s. Базова процентна ставка опустилася до рівня 3,65%, маржинальна кредитна ставка тепер становить 3,9%, а ставка за депозитами – 3,5%. Зазначені зміни наберуть чинності 18 вересня.
По-перше, що НБУ застосовуватиме режим гнучкого інфляційного таргетування для підтримання цінової стабільності. Де-факто, НБУ вже перейшов до цього режиму у І півріччі 2024 року. Відтепер це офіційно закріплено засадами.
По-друге, монетарна політика НБУ спрямовується на приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики, який не перевищуватиме три роки. Горизонт політики – це період часу, протягом якого НБУ має намір повернути інфляцію до цілі. У межах трирічного горизонту момент повернення до цілі визначатиметься гнучко, щоб зберегти баланс між підтримкою економіки та збереженням інфляції та інфляційних очікувань під контролем. Довший горизонт політики – це одна із відмінностей гнучкого таргетування інфляції від повноцінного режиму інфляційного таргетування, який діяв до повномасштабного вторгнення. Друга важлива відмінність – керована гнучкість курсу замість курсового плавання.
По-третє, НБУ продовжить використовувати узгоджений комплекс інструментів. Триватиме робота зі збільшення дієвості каналів монетарної трансмісії для посилення ролі облікової ставки. Також НБУ і далі активно використовуватиме валютні інтервенції. Завданням НБУ залишиться збереження стійкої та контрольованої ситуації на валютному ринку, а також підтримання двосторонніх коливань обмінного курсу. Ще одне незмінне завдання, закріплене у засадах, – збереження реальних процентних ставок за строковими гривневими інструментами, зокрема депозитами, на достатньо високому рівні для забезпечення захисту гривневих доходів населення від інфляції. І, звичайно, іншим напрямом роботи залишиться валютна лібералізація відповідно до нашої Стратегії пом'якшення валютних обмежень.
По-четверте, НБУ зберігатиме власну незалежність, прагнутиме уникати прямого фінансування бюджетних видатків та фіскального домінування.
хвилиночку, а хіба фінасові навчання, які проводяться хай і безкотоштовно, не потребують наявності ліцензії на право індивідуальної діяльності з проводення навчання на підставі отриманих наукових ступенів з економічних наук? навіть хай це на форумі, але все одно це публічний виступ
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 13 вер, 2024 19:25, всього редагувалось 1 раз.
хвилиночку, а хіба фінасові навчання, які проводяться хай і безкотоштовно, не потребують наявності ліцензії на право індивідуальної діяльності з проводення навчання на підставі отриманих наукових ступенів з економічних наук?