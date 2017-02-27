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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:40
75stasstas75 написав: Shaman написав:
а безготівка то зменшується - вже на рівні 726-728
ярдів грн.
скоро нема на що буде купувати долари
Тодi будуть купувати за готiвку
а рівень готівки не змінюється майже з початку війни - трохи підріс, але незначно - десь біля 800
ярдів грн
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Додано: Суб 14 вер, 2024 06:34
flyman написав: GALeon написав:
Україна буде поступово йти до курсу 50 грн за $1, — нардепка Ніна Южаніна
питання не скільки буде, а коли
З днем ФК і С!
На прийдешній рік не планується:
Хоча плани і реальність не все корелюються.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 20:12
Ой+ написав: flyman написав: GALeon написав:
Україна буде поступово йти до курсу 50 грн за $1, — нардепка Ніна Южаніна
питання не скільки буде, а коли
З днем ФК і С!
На прийдешній рік не планується:
Хоча плани і реальність не все корелюються.
Якщо в жовтні цього року буде можливість зайти на конвертаційні депо із конвертаційним курсом 41.3, то можна вважати що вийду в нуль із інвестиціями у ОВДП (на травень 2025 беззбитковий 45).
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Додано: Суб 14 вер, 2024 23:57
flyman
в жовтні цього року буде можливість зайти на конвертаційні депо із конвертаційним курсом 41.3,
Морквинка привʼязана і висить перед мордочкою ішака. Він до неї, а вона тікає. В жовтні буде 42, а в травні - 46.. щастя буде на відстані протягнутої руки, але завжди вислизати зі спітнілої долоні.,
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