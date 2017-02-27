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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11623116241162511626

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 56
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
18%
10
41,50-42,00
50%
28
42,00-42,50
9%
5
42,50-43,00
4%
2
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
9%
5
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:40

  75stasstas75 написав:
  Shaman написав:а безготівка то зменшується - вже на рівні 726-728 ярдів грн.

скоро нема на що буде купувати долари :D

Тодi будуть купувати за готiвку :lol:

а рівень готівки не змінюється майже з початку війни - трохи підріс, але незначно - десь біля 800 ярдів грн
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 06:34

  flyman написав:
  GALeon написав: Україна буде поступово йти до курсу 50 грн за $1, — нардепка Ніна Южаніна

питання не скільки буде, а коли

З днем ФК і С!
На прийдешній рік не планується:
На 2025 рік в український бюджет закладено курс гривні на рівні 45 грн/долар. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. https://focus.ua/uk/economics/668050-do ... a-2025-rik

Хоча плани і реальність не все корелюються.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 20:12

  Ой+ написав:
  flyman написав:
  GALeon написав: Україна буде поступово йти до курсу 50 грн за $1, — нардепка Ніна Южаніна

питання не скільки буде, а коли

З днем ФК і С!
На прийдешній рік не планується:
На 2025 рік в український бюджет закладено курс гривні на рівні 45 грн/долар. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. https://focus.ua/uk/economics/668050-do ... a-2025-rik

Хоча плани і реальність не все корелюються.

Якщо в жовтні цього року буде можливість зайти на конвертаційні депо із конвертаційним курсом 41.3, то можна вважати що вийду в нуль із інвестиціями у ОВДП (на травень 2025 беззбитковий 45).
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 23:57

flyman

в жовтні цього року буде можливість зайти на конвертаційні депо із конвертаційним курсом 41.3,


Морквинка привʼязана і висить перед мордочкою ішака. Він до неї, а вона тікає. В жовтні буде 42, а в травні - 46.. щастя буде на відстані протягнутої руки, але завжди вислизати зі спітнілої долоні., :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 00:46

  flyman написав:Якщо в жовтні цього року буде можливість зайти на конвертаційні депо із конвертаційним курсом 41.3, то можна вважати що вийду в нуль із інвестиціями у ОВДП (на травень 2025 беззбитковий 45).


Пан Флай, ну а на битке то заработали тогда? Читал старые темы.. Выдержали характер? На каком курсе слили если зашли по 20+ ? Хоть до полтинника дотянули? Вопрос без подвоха, хочу услышать конец истории да на себя примерить
Velz
 
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