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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11623116241162511626

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 57
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
18%
10
41,50-42,00
51%
29
42,00-42,50
9%
5
42,50-43,00
4%
2
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
9%
5
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:40

  75stasstas75 написав:
  Shaman написав:а безготівка то зменшується - вже на рівні 726-728 ярдів грн.

скоро нема на що буде купувати долари :D

Тодi будуть купувати за готiвку :lol:

а рівень готівки не змінюється майже з початку війни - трохи підріс, але незначно - десь біля 800 ярдів грн
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 06:34

  flyman написав:
  GALeon написав: Україна буде поступово йти до курсу 50 грн за $1, — нардепка Ніна Южаніна

питання не скільки буде, а коли

З днем ФК і С!
На прийдешній рік не планується:
На 2025 рік в український бюджет закладено курс гривні на рівні 45 грн/долар. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. https://focus.ua/uk/economics/668050-do ... a-2025-rik

Хоча плани і реальність не все корелюються.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 20:12

  Ой+ написав:
  flyman написав:
  GALeon написав: Україна буде поступово йти до курсу 50 грн за $1, — нардепка Ніна Южаніна

питання не скільки буде, а коли

З днем ФК і С!
На прийдешній рік не планується:
На 2025 рік в український бюджет закладено курс гривні на рівні 45 грн/долар. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. https://focus.ua/uk/economics/668050-do ... a-2025-rik

Хоча плани і реальність не все корелюються.

Якщо в жовтні цього року буде можливість зайти на конвертаційні депо із конвертаційним курсом 41.3, то можна вважати що вийду в нуль із інвестиціями у ОВДП (на травень 2025 беззбитковий 45).
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 23:57

flyman

в жовтні цього року буде можливість зайти на конвертаційні депо із конвертаційним курсом 41.3,


Морквинка привʼязана і висить перед мордочкою ішака. Він до неї, а вона тікає. В жовтні буде 42, а в травні - 46.. щастя буде на відстані протягнутої руки, але завжди вислизати зі спітнілої долоні., :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 00:46

  flyman написав:Якщо в жовтні цього року буде можливість зайти на конвертаційні депо із конвертаційним курсом 41.3, то можна вважати що вийду в нуль із інвестиціями у ОВДП (на травень 2025 беззбитковий 45).


Пан Флай, ну а на битке то заработали тогда? Читал старые темы.. Выдержали характер? На каком курсе слили если зашли по 20+ ? Хоть до полтинника дотянули? Вопрос без подвоха, хочу услышать конец истории да на себя примерить
Velz
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 08:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

чого так мало корисної інформації на форумі,
наприклад, що краще зараз купити євро чи долар і що буде з курсом
чи взагалі може лом золота купувати
діліться, кому як вдалося розбагатіти або зберегти та примножити зароблене
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 10:23

  Velz написав:
  flyman написав:Якщо в жовтні цього року буде можливість зайти на конвертаційні депо із конвертаційним курсом 41.3, то можна вважати що вийду в нуль із інвестиціями у ОВДП (на травень 2025 беззбитковий 45).


Пан Флай, ну а на битке то заработали тогда? Читал старые темы.. Выдержали характер? На каком курсе слили если зашли по 20+ ? Хоть до полтинника дотянули? Вопрос без подвоха, хочу услышать конец истории да на себя примерить

Не на бітку, а на майнінгу ефіра. Півроку тому було в нуль, зараз з криптою мінус, чекаю криптовесни і літа.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 10:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ось чого мало на форумі, так це фактичних цифр та спроб обговорити, про що йде мова :(

тому трохи цифр.

за серпень побачили декілька цікавих речей. по-перше значно за місяць зменшилася кількість безготівки (банківська ліквідність) - на 27 ярдів грн, до 748 ярдів грн. готівка майже не змінилась - 804 ярди грн, на 1 ярд більше.

причина цього в тому, що банківські інтервенції хоч й менші, ніж в липні, але все одно на значному рівні - 2,7 ярди дол або 111 ярдів грн. а грошей через бюджет потрапило лише 78 ярдів грн. чомусь, не зважаючи, що в серпні бюджет отримав значну допомогу, ці гроші частково залишись на рахунках казначейства, а не стали витрачатися.

в цілому, показник наявності коштів доволі сталий, останні місяці навіть не було зростання, а тепер навіть зменшення. поки немає емісії коштів, вплив на курс незначний.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 11:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а що там з залишками на рахунках?

внаслідок загального зменшення безготівки ми побачили й зменшення залишків саме у юридичних осіб - на 20 ярдів грн, до 939 ярди грн. зламали цей тренд на постійне зростання.

залишки у фізичних осіб все одно трохи збільшилися - на 4 ярди грн, до 751 ярди грн.

кредити потроху зростають - за серпень збільшилися на 11 ярдів грн. гривневі ОВДП також трошки підросли - на 8 ярдів грн, при тому що нерези зменшили свій портфель на 4 ярди грн.

як бачимо коштів в населення, які просто лежать на рахунках - значно більше, ніж інвестовано. дуже не вистачає інституцій для інвестування, на кшталт пенсійних фондів, й ринку акцій. ну це вже системні проблеми, які до речі треба обговорювати на рівні держави, а я щось таких обговорень не бачу. ну то таке

тому банки замість населення все одно інвестують ці кошти в ОВДП. до речі банки вже майже наздогнали НБУ як вкладник в гривневі ОВДП, а з урахуванням валютних й перегнали.

але відповідно, можливості залучити великі кошти через ОВДП у держави не дуже великі. тому або емісія, або позики за кордоном. подальша курсова динаміка залежить від бюджетних дій уряду. треба уважно подивитися, що там коїться - бо паніки нагнітають багато...
Shaman
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