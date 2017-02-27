Додано: Нед 15 вер, 2024 11:11

а що там з залишками на рахунках?



внаслідок загального зменшення безготівки ми побачили й зменшення залишків саме у юридичних осіб - на 20 ярдів грн, до 939 ярди грн. зламали цей тренд на постійне зростання.



залишки у фізичних осіб все одно трохи збільшилися - на 4 ярди грн, до 751 ярди грн.



кредити потроху зростають - за серпень збільшилися на 11 ярдів грн. гривневі ОВДП також трошки підросли - на 8 ярдів грн, при тому що нерези зменшили свій портфель на 4 ярди грн.



як бачимо коштів в населення, які просто лежать на рахунках - значно більше, ніж інвестовано. дуже не вистачає інституцій для інвестування, на кшталт пенсійних фондів, й ринку акцій. ну це вже системні проблеми, які до речі треба обговорювати на рівні держави, а я щось таких обговорень не бачу. ну то таке



тому банки замість населення все одно інвестують ці кошти в ОВДП. до речі банки вже майже наздогнали НБУ як вкладник в гривневі ОВДП, а з урахуванням валютних й перегнали.



але відповідно, можливості залучити великі кошти через ОВДП у держави не дуже великі. тому або емісія, або позики за кордоном. подальша курсова динаміка залежить від бюджетних дій уряду. треба уважно подивитися, що там коїться - бо паніки нагнітають багато...