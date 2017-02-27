а рівень готівки не змінюється майже з початку війни - трохи підріс, але незначно - десь біля 800 ярдів грн
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:40
Додано: Суб 14 вер, 2024 06:34
З днем ФК і С!
На прийдешній рік не планується:
Хоча плани і реальність не все корелюються.
Додано: Суб 14 вер, 2024 20:12
Якщо в жовтні цього року буде можливість зайти на конвертаційні депо із конвертаційним курсом 41.3, то можна вважати що вийду в нуль із інвестиціями у ОВДП (на травень 2025 беззбитковий 45).
Додано: Суб 14 вер, 2024 23:57
flyman
Морквинка привʼязана і висить перед мордочкою ішака. Він до неї, а вона тікає. В жовтні буде 42, а в травні - 46.. щастя буде на відстані протягнутої руки, але завжди вислизати зі спітнілої долоні.,
Додано: Нед 15 вер, 2024 00:46
Пан Флай, ну а на битке то заработали тогда? Читал старые темы.. Выдержали характер? На каком курсе слили если зашли по 20+ ? Хоть до полтинника дотянули? Вопрос без подвоха, хочу услышать конец истории да на себя примерить
Додано: Нед 15 вер, 2024 08:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
чого так мало корисної інформації на форумі,
наприклад, що краще зараз купити євро чи долар і що буде з курсом
чи взагалі може лом золота купувати
діліться, кому як вдалося розбагатіти або зберегти та примножити зароблене
Додано: Нед 15 вер, 2024 10:23
Не на бітку, а на майнінгу ефіра. Півроку тому було в нуль, зараз з криптою мінус, чекаю криптовесни і літа.
Додано: Нед 15 вер, 2024 10:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ось чого мало на форумі, так це фактичних цифр та спроб обговорити, про що йде мова
тому трохи цифр.
за серпень побачили декілька цікавих речей. по-перше значно за місяць зменшилася кількість безготівки (банківська ліквідність) - на 27 ярдів грн, до 748 ярдів грн. готівка майже не змінилась - 804 ярди грн, на 1 ярд більше.
причина цього в тому, що банківські інтервенції хоч й менші, ніж в липні, але все одно на значному рівні - 2,7 ярди дол або 111 ярдів грн. а грошей через бюджет потрапило лише 78 ярдів грн. чомусь, не зважаючи, що в серпні бюджет отримав значну допомогу, ці гроші частково залишись на рахунках казначейства, а не стали витрачатися.
в цілому, показник наявності коштів доволі сталий, останні місяці навіть не було зростання, а тепер навіть зменшення. поки немає емісії коштів, вплив на курс незначний.
Додано: Нед 15 вер, 2024 11:11
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а що там з залишками на рахунках?
внаслідок загального зменшення безготівки ми побачили й зменшення залишків саме у юридичних осіб - на 20 ярдів грн, до 939 ярди грн. зламали цей тренд на постійне зростання.
залишки у фізичних осіб все одно трохи збільшилися - на 4 ярди грн, до 751 ярди грн.
кредити потроху зростають - за серпень збільшилися на 11 ярдів грн. гривневі ОВДП також трошки підросли - на 8 ярдів грн, при тому що нерези зменшили свій портфель на 4 ярди грн.
як бачимо коштів в населення, які просто лежать на рахунках - значно більше, ніж інвестовано. дуже не вистачає інституцій для інвестування, на кшталт пенсійних фондів, й ринку акцій. ну це вже системні проблеми, які до речі треба обговорювати на рівні держави, а я щось таких обговорень не бачу. ну то таке
тому банки замість населення все одно інвестують ці кошти в ОВДП. до речі банки вже майже наздогнали НБУ як вкладник в гривневі ОВДП, а з урахуванням валютних й перегнали.
але відповідно, можливості залучити великі кошти через ОВДП у держави не дуже великі. тому або емісія, або позики за кордоном. подальша курсова динаміка залежить від бюджетних дій уряду. треба уважно подивитися, що там коїться - бо паніки нагнітають багато...
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