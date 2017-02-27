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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 вер, 2024 12:14
Shaman написав:
але відповідно, можливості залучити великі кошти через ОВДП у держави не дуже великі.
сотні мільярдів на депозитних сертифікатах.
Shaman написав:
дуже не вистачає інституцій для інвестування, на кшталт пенсійних фондів, й ринку акцій.
Та банально на валютні депозити дали б хоч 5% річних - народ би поніс, а під 0 хай самі інвестують...
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 15 вер, 2024 12:58
Дюрі-бачі написав:
Та банально на валютні депозити дали б хоч 5% річних - народ би поніс, а під 0 хай самі інвестують...
щоб дати вам 5 банк десь має наколядувати 5+X
де?
(валютні ОВДП - менше 5 якщо що)
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greenozon
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Додано: Нед 15 вер, 2024 13:01
Velz
в крипте за последнее время многое изменилось, хотя многие (когда уже сам был в торговле) купившие па 4т. не продались полностью до сих пор...
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Додано: Нед 15 вер, 2024 13:17
greenozon написав: Дюрі-бачі написав:
Та банально на валютні депозити дали б хоч 5% річних - народ би поніс, а під 0 хай самі інвестують...
щоб дати вам 5 банк десь має наколядувати
5+Xде?
(валютні ОВДП - менше 5 якщо що)
а от і не треба перверсій. Для наколядування пишні всімвсім - й банкам- наполегливо рекомендують гривневі інструменти.
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flysoulfly
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