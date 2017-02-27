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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11624116251162611627

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 57
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
18%
10
41,50-42,00
51%
29
42,00-42,50
9%
5
42,50-43,00
4%
2
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
9%
5
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:але відповідно, можливості залучити великі кошти через ОВДП у держави не дуже великі.
сотні мільярдів на депозитних сертифікатах.
  Shaman написав:дуже не вистачає інституцій для інвестування, на кшталт пенсійних фондів, й ринку акцій.

Та банально на валютні депозити дали б хоч 5% річних - народ би поніс, а під 0 хай самі інвестують...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Та банально на валютні депозити дали б хоч 5% річних - народ би поніс, а під 0 хай самі інвестують...


щоб дати вам 5 банк десь має наколядувати 5+X
де?

(валютні ОВДП - менше 5 якщо що)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:01

Velz
в крипте за последнее время многое изменилось, хотя некоторые (когда уже сам был в торговле) купившие па 4т. не продались полностью до сих пор...
думаю Faceless переживший крах Mt.Gox и получивший крипту обратно брал биток вооще за копейки, я тогда только название монеты слышал изредка...
Востаннє редагувалось чик в Нед 15 вер, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:17

  greenozon написав:
  Дюрі-бачі написав:Та банально на валютні депозити дали б хоч 5% річних - народ би поніс, а під 0 хай самі інвестують...


щоб дати вам 5 банк десь має наколядувати 5+X
де?

(валютні ОВДП - менше 5 якщо що)
а от і не треба перверсій. Для наколядування пишні всімвсім - й банкам- наполегливо рекомендують гривневі інструменти.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:42

  greenozon написав:
  Дюрі-бачі написав:Та банально на валютні депозити дали б хоч 5% річних - народ би поніс, а під 0 хай самі інвестують...


щоб дати вам 5 банк десь має наколядувати 5+X
де?

(валютні ОВДП - менше 5 якщо що)

Позичити МВФ під 6%, а він вже нам під +7%.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 14:06

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:але відповідно, можливості залучити великі кошти через ОВДП у держави не дуже великі.
сотні мільярдів на депозитних сертифікатах.
  Shaman написав:дуже не вистачає інституцій для інвестування, на кшталт пенсійних фондів, й ринку акцій.

Та банально на валютні депозити дали б хоч 5% річних - народ би поніс, а під 0 хай самі інвестують...

якщо ви вже цікавитесь темою, ну давайте вже базові речі будемо фіксувати.

а саме - чиї гроші на депосертифікатах банків? може гроші вкладників? цих вкладів в гривні - 1,7 трлн грн, з яких на вимогу 1,2 трлн. й що банк може все це вкласти в ОВДП? особливо десятирічні. ви дозволяєте банку свої гроші на рахунку вкласти в ОВДП?

нагадаю ще раз структуру куди банки вкладають отримані кошти.
чисті активи банків - 2,2 трлн грн
ОВДП - 642 ярди грн
кредити - 560 - ярдів грн
на рахунках та депосерт - 824 ярди грн.

дивлячись на цифри, зрозуміло чому в декого виникає ідея - а давайте ще купимо ОВДП, бо більша частина коштів не задіяна

але як на мене, вже ця структура дуже викривлена. й до того - на вимогу лежить 1,2 трлн гривень, а в банків лише 800 ярдів грн вільних. вже 400 ярдів не вистачає - вже вкладено в ОВДП. а ОВДП не надто ліквідний продукт. особисто в ОВДП фірми та населення вклало набагато менше - 125 ярдів фірмі та 35 ярдів грн - населення. але за них банки вирішили довкласти

хоча насправді історія вкладень в ОВДП трохи складніша, бо 211 ярдів - це Приват, передаємо привіт ІВК за такий розмір ОВДП у банку.

й валютні депозити - це не інвестиції. а що банки будуть робити з цією валютою?
Shaman
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