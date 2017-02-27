сотні мільярдів на депозитних сертифікатах.
Та банально на валютні депозити дали б хоч 5% річних - народ би поніс, а під 0 хай самі інвестують...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 вер, 2024 12:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
сотні мільярдів на депозитних сертифікатах.
Та банально на валютні депозити дали б хоч 5% річних - народ би поніс, а під 0 хай самі інвестують...
Додано: Нед 15 вер, 2024 12:58
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 15 вер, 2024 13:01
Velz
в крипте за последнее время многое изменилось, хотя некоторые (когда уже сам был в торговле) купившие па 4т. не продались полностью до сих пор...
думаю Faceless переживший крах Mt.Gox и получивший крипту обратно брал биток вооще за копейки, я тогда только название монеты слышал изредка...
Востаннє редагувалось чик в Нед 15 вер, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 вер, 2024 13:17
а от і не треба перверсій. Для наколядування пишні всімвсім - й банкам- наполегливо рекомендують гривневі інструменти.
Додано: Нед 15 вер, 2024 13:42
Додано: Нед 15 вер, 2024 14:06
якщо ви вже цікавитесь темою, ну давайте вже базові речі будемо фіксувати.
а саме - чиї гроші на депосертифікатах банків? може гроші вкладників? цих вкладів в гривні - 1,7 трлн грн, з яких на вимогу 1,2 трлн. й що банк може все це вкласти в ОВДП? особливо десятирічні. ви дозволяєте банку свої гроші на рахунку вкласти в ОВДП?
нагадаю ще раз структуру куди банки вкладають отримані кошти.
чисті активи банків - 2,2 трлн грн
ОВДП - 642 ярди грн
кредити - 560 - ярдів грн
на рахунках та депосерт - 824 ярди грн.
дивлячись на цифри, зрозуміло чому в декого виникає ідея - а давайте ще купимо ОВДП, бо більша частина коштів не задіяна
але як на мене, вже ця структура дуже викривлена. й до того - на вимогу лежить 1,2 трлн гривень, а в банків лише 800 ярдів грн вільних. вже 400 ярдів не вистачає - вже вкладено в ОВДП. а ОВДП не надто ліквідний продукт. особисто в ОВДП фірми та населення вклало набагато менше - 125 ярдів фірмі та 35 ярдів грн - населення. але за них банки вирішили довкласти
хоча насправді історія вкладень в ОВДП трохи складніша, бо 211 ярдів - це Приват, передаємо привіт ІВК за такий розмір ОВДП у банку.
й валютні депозити - це не інвестиції. а що банки будуть робити з цією валютою?
Додано: Нед 15 вер, 2024 15:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а ще є така інфо
це полегшить процедуру перекредитування уряду зі сторони держбанків, не буде виникати касових розривів.
а ще мені впало на думку, чи буде це застосовуватися до НБУ? бо ОВДП у власності НБУ треба теж погашати, а нові ОВДП НБУ купувати формально не може. а обмін дозволить не зменшувати портфель НБУ. судячи з того, що є посилання на дорогі папери НБУ, така можливість є. ще є варіант, щоб НБУ купував ОВДП на вторинному ринку - але поки що чув це як пропозицію.
Додано: Пон 16 вер, 2024 08:24
Лом золота?)
Тоді вже хрусталь та срібні ложки- які часи такі і інвестиції)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|