Додано: Пон 16 вер, 2024 10:04

Миша-клиент написав:

Лом золота? - насколько он ликвиден, есть возможность "если что" его сдать БЕЗ потерь и риска "кидка"?

Лом золота? - насколько он ликвиден, есть возможность "если что" его сдать БЕЗ потерь и риска "кидка"?

Ликвиден почти как доллар. Если не в совсем уж глухом селе. И если знать к кому обращаться. И без потерь вы и доллары не сдадите - разница между покупкой и продажей всегда присутствует. Но учитывая десятилетний рост, который прекращаться пока не думает, то сдавать скорее всего придется с прибылью а не с потерями.Просто по слиткам единоразовая сумма уже под 9 штук чтоб не перепллачивать за мелкую фасовку, а лом делится на любые количества не теряя своих свойств. Подводные камни конечно есть - так и доллары можно купить и пописанные и потертые и надорванные и в плесени и светящиеся в УФ и иметь с ними потом гемпель. Тут (как впрочем и при любых сделках) репутация контрагента - самое главное.