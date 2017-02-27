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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 10:35
jabba написав: Миша-клиент написав:
Лом золота? - насколько он ликвиден, есть возможность "если что" его сдать БЕЗ потерь и риска "кидка"?
Ликвиден почти как доллар. Если не в совсем уж глухом селе. И если знать к кому обращаться. И без потерь вы и доллары не сдадите - разница между покупкой и продажей всегда присутствует. Но учитывая десятилетний рост, который прекращаться пока не думает, то сдавать скорее всего придется с прибылью а не с потерями.
Просто по слиткам единоразовая сумма уже под 9 штук чтоб не перепллачивать за мелкую фасовку, а лом делится на любые количества не теряя своих свойств. Подводные камни конечно есть - так и доллары можно купить и пописанные и потертые и надорванные и в плесени и светящиеся в УФ и иметь с ними потом гемпель. Тут (как впрочем и при любых сделках) репутация контрагента - самое главное.
Это всегда большой вопрос, что выбрать валюту или золото.
Если говорить про лом золота, то тут очень много вопросов от его проверки (надо быть специалистом), до самой скупки (должна быть точка, например, ломбард). Да и все это должно быть на законном основании.
И еще один момент. Золото сейчас растет в цене, а если завтра оно начнет падать?
Ведь падать есть куда...
В общем, тут каждый решает сам, что лучше делать.
На мой взгляд - доллар США сейчас наилучшая инвестиция, среди других иностранных валют.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 10:52
Ну торговцами ломом золота обычно выступают ломбарды и ювелиры плюс валютчики. Вряд ли в ломбарде или ювелирной мастерской (причем не рядовой сотрудник а рангом повыше) окажется в погонах. Да и если предположить что окажется? Это не запрещено законом покупать физ.лицу. Это к ним вопросы могут быть насколько законна их продажа физическому лицу.
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