Додано: Пон 16 вер, 2024 11:05

Shaman написав: якщо ви вже цікавитесь темою, ну давайте вже базові речі будемо фіксувати.



а саме - чиї гроші на депосертифікатах банків? може гроші вкладників? цих вкладів в гривні - 1,7 трлн грн, з яких на вимогу 1,2 трлн. й що банк може все це вкласти в ОВДП? особливо десятирічні. ви дозволяєте банку свої гроші на рахунку вкласти в ОВДП?



нагадаю ще раз структуру куди банки вкладають отримані кошти.

чисті активи банків - 2,2 трлн грн

ОВДП - 642 ярди грн

кредити - 560 - ярдів грн

на рахунках та депосерт - 824 ярди грн.



дивлячись на цифри, зрозуміло чому в декого виникає ідея - а давайте ще купимо ОВДП, бо більша частина коштів не задіяна



але як на мене, вже ця структура дуже викривлена. й до того - на вимогу лежить 1,2 трлн гривень, а в банків лише 800 ярдів грн вільних. вже 400 ярдів не вистачає - вже вкладено в ОВДП. а ОВДП не надто ліквідний продукт. особисто в ОВДП фірми та населення вклало набагато менше - 125 ярдів фірмі та 35 ярдів грн - населення. але за них банки вирішили довкласти



хоча насправді історія вкладень в ОВДП трохи складніша, бо 211 ярдів - це Приват, передаємо привіт ІВК за такий розмір ОВДП у банку.



й валютні депозити - це не інвестиції. а що банки будуть робити з цією валютою? якщо ви вже цікавитесь темою, ну давайте вже базові речі будемо фіксувати.а саме - чиї гроші на депосертифікатах банків? може гроші вкладників? цих вкладів в гривні -трлн грн, з яких на вимогутрлн. й що банк може все це вкласти в ОВДП? особливо десятирічні. ви дозволяєте банку свої гроші на рахунку вкласти в ОВДП?нагадаю ще раз структуру куди банки вкладають отримані кошти.чисті активи банків -трлн грнОВДП -ярди грнкредити -- ярдів грнна рахунках та депосерт -ярди грн.дивлячись на цифри, зрозуміло чому в декого виникає ідея - а давайте ще купимо ОВДП, бо більша частина коштів не задіянаале як на мене, вже ця структура дуже викривлена. й до того - на вимогу лежитьтрлн гривень, а в банків лишеярдів грн вільних. вжеярдів не вистачає - вже вкладено в ОВДП. а ОВДП не надто ліквідний продукт. особисто в ОВДП фірми та населення вклало набагато менше -ярдів фірмі таярдів грн - населення. але за них банки вирішили довкластихоча насправді історія вкладень в ОВДП трохи складніша, боярдів - це Приват, передаємо привіт ІВК за такий розмір ОВДП у банку.й валютні депозити - це не інвестиції. а що банки будуть робити з цією валютою?

Так тому і з'явились 3-х місячні депосертифікати, аби хоч на 3 місяці забрати частину ліквідності із того, що лежить на вимогу.Масового Кредитування де факто не буде. Тільки в тих галузях які це зможуть собі дозволити по рентабельності або через бюджетну компенсацію (5-7-9%). (це мізер)І не забуваймо, що цього року в планах Мінфіну не пере позичити (ну це само собою), а саме збільшити! вкладення в ОВДП.Як всі прекрасно знають, збільшувати внутрішній борг можна до певної межі коли обслуговування боргу можна покрити зростанням доходів бюджету (ВВП). І не обов'язково це збільшення має бути реальне. Підійде і номінальне (через девальвацію та інфляцію).НБУ це розуміє. Мінфін це розуміє. Банки це розуміють. Населення це розуміє. Тому всі учасники "гри" діють відповідно враховуючи цю обставину. Маємо класичнуНаселення - гривню в доларБанки - гривню на депосертифікатиНБУ - ставку на такому рівні, щоб гривня не втрачала інтересу + (Обов'язково) коливання на валютному ринку в обидві сторони (щоб завжди були історії тих хто здав на піку і відкупився в долині та отримав шалену дохідність у валюті) Інсайд - це побічний продукт такої стратегії.Мінфін - буде шукати де взяти більше грошей повністю ігноруючи де можна оптимізувати (повністю забуваючи, що скільки би ти не наливам води у відро яке має дірку, воно завжди буде пустим. корову треба більше доїти...)