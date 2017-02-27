Миша-клиент написав: Лом золота? - насколько он ликвиден, есть возможность "если что" его сдать БЕЗ потерь и риска "кидка"?
Ликвиден почти как доллар. Если не в совсем уж глухом селе. И если знать к кому обращаться. И без потерь вы и доллары не сдадите - разница между покупкой и продажей всегда присутствует. Но учитывая десятилетний рост, который прекращаться пока не думает, то сдавать скорее всего придется с прибылью а не с потерями. Просто по слиткам единоразовая сумма уже под 9 штук чтоб не перепллачивать за мелкую фасовку, а лом делится на любые количества не теряя своих свойств. Подводные камни конечно есть - так и доллары можно купить и пописанные и потертые и надорванные и в плесени и светящиеся в УФ и иметь с ними потом гемпель. Тут (как впрочем и при любых сделках) репутация контрагента - самое главное.
Это всегда большой вопрос, что выбрать валюту или золото. Если говорить про лом золота, то тут очень много вопросов от его проверки (надо быть специалистом), до самой скупки (должна быть точка, например, ломбард). Да и все это должно быть на законном основании. И еще один момент. Золото сейчас растет в цене, а если завтра оно начнет падать? Ведь падать есть куда... В общем, тут каждый решает сам, что лучше делать. На мой взгляд - доллар США сейчас наилучшая инвестиция, среди других иностранных валют.
Victor8 написав: Да и все это должно быть на законном основании.
Вам шашечки или ехать?
Ответ на этот вопрос можно получить, когда продавцом лома золота окажется человек в погонах
Ну торговцами ломом золота обычно выступают ломбарды и ювелиры плюс валютчики. Вряд ли в ломбарде или ювелирной мастерской (причем не рядовой сотрудник а рангом повыше) окажется в погонах. Да и если предположить что окажется? Это не запрещено законом покупать физ.лицу. Это к ним вопросы могут быть насколько законна их продажа физическому лицу. Для лоха с улицы найти где купить - непростая задача. А кто знает людей - то люди подскжут где - в ювелирной мастерской у Семена Марковича, в скупке антиквариата у Абрама Моисеевича, у валютчика Васи Косого, в сети таких то ломбардов у Миши и т.д.
Shaman написав:якщо ви вже цікавитесь темою, ну давайте вже базові речі будемо фіксувати.
а саме - чиї гроші на депосертифікатах банків? може гроші вкладників? цих вкладів в гривні - 1,7 трлн грн, з яких на вимогу 1,2 трлн. й що банк може все це вкласти в ОВДП? особливо десятирічні. ви дозволяєте банку свої гроші на рахунку вкласти в ОВДП?
нагадаю ще раз структуру куди банки вкладають отримані кошти. чисті активи банків - 2,2 трлн грн ОВДП - 642 ярди грн кредити - 560 - ярдів грн на рахунках та депосерт - 824 ярди грн.
дивлячись на цифри, зрозуміло чому в декого виникає ідея - а давайте ще купимо ОВДП, бо більша частина коштів не задіяна
але як на мене, вже ця структура дуже викривлена. й до того - на вимогу лежить 1,2 трлн гривень, а в банків лише 800 ярдів грн вільних. вже 400 ярдів не вистачає - вже вкладено в ОВДП. а ОВДП не надто ліквідний продукт. особисто в ОВДП фірми та населення вклало набагато менше - 125 ярдів фірмі та 35 ярдів грн - населення. але за них банки вирішили довкласти
хоча насправді історія вкладень в ОВДП трохи складніша, бо 211 ярдів - це Приват, передаємо привіт ІВК за такий розмір ОВДП у банку.
й валютні депозити - це не інвестиції. а що банки будуть робити з цією валютою?
Так тому і з'явились 3-х місячні депосертифікати, аби хоч на 3 місяці забрати частину ліквідності із того, що лежить на вимогу. Масового Кредитування де факто не буде. Тільки в тих галузях які це зможуть собі дозволити по рентабельності або через бюджетну компенсацію (5-7-9%). (це мізер) А зв'язувати гривню на довго строк населення не готове. Бо населення не довіряє державним інституціям. І не забуваймо, що цього року в планах Мінфіну не пере позичити (ну це само собою), а саме збільшити! вкладення в ОВДП. Як всі прекрасно знають, збільшувати внутрішній борг можна до певної межі коли обслуговування боргу можна покрити зростанням доходів бюджету (ВВП). І не обов'язково це збільшення має бути реальне. Підійде і номінальне (через девальвацію та інфляцію). НБУ це розуміє. Мінфін це розуміє. Банки це розуміють. Населення це розуміє. Тому всі учасники "гри" діють відповідно враховуючи цю обставину. Маємо класичну дилему в'язняде кожен буде переслідувати свою стратегію (зради). Населення - гривню в долар Банки - гривню на депосертифікати НБУ - ставку на такому рівні, щоб гривня не втрачала інтересу + (Обов'язково) коливання на валютному ринку в обидві сторони (щоб завжди були історії тих хто здав на піку і відкупився в долині та отримав шалену дохідність у валюті) Інсайд - це побічний продукт такої стратегії. Мінфін - буде шукати де взяти більше грошей повністю ігноруючи де можна оптимізувати (повністю забуваючи, що скільки би ти не наливам води у відро яке має дірку, воно завжди буде пустим. корову треба більше доїти...)
Податковий Комітет ВРУ прийняв до повторного першого версію урядового законопроекту про підвищення податків 11416-д.
Детальніше:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5% - збільшення податків на 1-2 групу ФОП - авансові внески на АЗС - 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи - 25% прибутку на фінустанови - помісячна звітність ПДФО (для економ.бронювання) - 50% податок на прибуток банків в 2024 році.
🗓️ Так як до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде «заднім числом» з 01 жовтня
Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд у 2024, та 137 млрд грн в наступному.