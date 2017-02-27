це не ракета, це поки що така штучна зміна курсу на 10 коп після 15. було неодноразово за останні місяці. от тільки достеменно незрозуміло, хто це так розважається...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 вер, 2024 15:43
Додано: Пон 16 вер, 2024 16:24
так-с, колеги,
курс-курсом, сьогодні (міні)рокета, завтра макро-економіка, але,
треба згадати який сьогодні день
і
кому ми завдячували купу років за яскравий розум, аналітику та неповторний гумор!!!
Сьогодні День Народження автора цієї гілки, шанованого Дяді Саші (ДС в миру), Олександра Олексійовича
Згадаймо!
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
мой любимый франк скоро перевалит за полтинник
а ведь когда-то вровень с баксом шел
Додано: Пон 16 вер, 2024 16:53
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