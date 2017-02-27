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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 вер, 2024 15:43
Victor8 написав:
На межбанке неожиданная "ракета" по курсу.
Нежданчик, так сказать...
це не ракета, це поки що така штучна зміна курсу на 10 коп після 15. було неодноразово за останні місяці. от тільки достеменно незрозуміло, хто це так розважається...
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:24
так-с, колеги,
курс-курсом, сьогодні (міні)рокета, завтра макро-економіка, але,
треба згадати який сьогодні день
і
кому ми завдячували купу років за яскравий розум, аналітику та неповторний гумор!!!
Сьогодні День Народження автора цієї гілки, шанованого Дяді Саші (ДС в миру), Олександра Олексійовича
Згадаймо!viewtopic.php?p=4747809#p4747809
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:35
мой любимый франк скоро перевалит за полтинник
а ведь когда-то вровень с баксом шел
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fox767676
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:53
fox767676 написав:
мой любимый франк скоро перевалит за полтинник
а ведь когда-то вровень с баксом шел
У меня свежо в памяти, когда швейцарский франк был 41,00 (продажа, наличный). По ощущениям это совсем недавно было.
Правда, евро был чуть-чуть выше 40,30 в то время...
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Додано: Пон 16 вер, 2024 18:33
Scorpion1 написав:
а Що відбуваєтьсЯ?
курс в обмінках на 20 коп вгору стрибнув?
міжбанк годину назад +10 коп
почув дихання нових податків
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Додано: Пон 16 вер, 2024 19:13
Мабуть, дешевше не буде
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Додано: Пон 16 вер, 2024 20:25
Investor_K написав:
Мабуть, дешевше не буде
Яке наступне плато Зебра по Фібоначі рахував, ПА55?
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