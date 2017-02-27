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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11627116281162911630>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 60
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
17%
10
41,50-42,00
50%
30
42,00-42,50
12%
7
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
8%
5
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:43

  Victor8 написав:На межбанке неожиданная "ракета" по курсу.
Нежданчик, так сказать...

це не ракета, це поки що така штучна зміна курсу на 10 коп після 15. було неодноразово за останні місяці. от тільки достеменно незрозуміло, хто це так розважається...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:24

так-с, колеги,
курс-курсом, сьогодні (міні)рокета, завтра макро-економіка, але,

треба згадати який сьогодні день
і
кому ми завдячували купу років за яскравий розум, аналітику та неповторний гумор!!!

Сьогодні День Народження автора цієї гілки, шанованого Дяді Саші (ДС в миру), Олександра Олексійовича :!:
Згадаймо!

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

мой любимый франк скоро перевалит за полтинник
а ведь когда-то вровень с баксом шел
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:53

  fox767676 написав:мой любимый франк скоро перевалит за полтинник
а ведь когда-то вровень с баксом шел

У меня свежо в памяти, когда швейцарский франк был 41,00 (продажа, наличный). По ощущениям это совсем недавно было.
Правда, евро был чуть-чуть выше 40,30 в то время... :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 18:33

  Scorpion1 написав:а Що відбуваєтьсЯ?
курс в обмінках на 20 коп вгору стрибнув?
міжбанк годину назад +10 коп

почув дихання нових податків
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 19:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Мабуть, дешевше не буде
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 20:25

  Investor_K написав:Мабуть, дешевше не буде

Яке наступне плато Зебра по Фібоначі рахував, ПА55?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 21:22

  flyman написав:
  Investor_K написав:Мабуть, дешевше не буде

Яке наступне плато Зебра по Фібоначі рахував, ПА55?

...цікво, де той Зебра...
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:19

  jabba написав:
  Миша-клиент написав:
Лом золота? - насколько он ликвиден, есть возможность "если что" его сдать БЕЗ потерь и риска "кидка"?

Ликвиден почти как доллар. Если не в совсем уж глухом селе. И если знать к кому обращаться. И без потерь вы и доллары не сдадите - разница между покупкой и продажей всегда присутствует. Но учитывая десятилетний рост, который прекращаться пока не думает, то сдавать скорее всего придется с прибылью а не с потерями.
Просто по слиткам единоразовая сумма уже под 9 штук чтоб не перепллачивать за мелкую фасовку, а лом делится на любые количества не теряя своих свойств. Подводные камни конечно есть - так и доллары можно купить и пописанные и потертые и надорванные и в плесени и светящиеся в УФ и иметь с ними потом гемпель. Тут (как впрочем и при любых сделках) репутация контрагента - самое главное.

Йопт - ось і працівники ломбардів прибігли)
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:22

  Scorpion1 написав:а Що відбуваєтьсЯ?
курс в обмінках на 20 коп вгору стрибнув?
міжбанк годину назад +10 коп

Впевненно йдемо на 37 - просто в обхід, не панікуйте)
Це просто загон оленів у доляр )
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