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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:23
Investor_K написав:
Мабуть, дешевше не буде
Це було зрозуміло ще чотири місяці тому)
Добрий ранок)
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cherchiltank
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