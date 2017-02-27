Це було зрозуміло ще чотири місяці тому)
Добрий ранок)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:23
Додано: Вів 17 вер, 2024 09:03
ЄС планує надати Україні до 40 млрд євро нових кредитів до кінця року без участі США. Це рішення ухвалене після провалу плану G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.
ЄС готується надати до 40 млрд євро нових кредитів Україні до кінця року незалежно від участі США після того, як план G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні "провалився", повідомляє Financial Times.
Додано: Вів 17 вер, 2024 09:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
з чим повязаний такий стрибок долара?
які ваші прогнози і дії?
Що задумав НБУ?
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