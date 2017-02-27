RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11627116281162911630

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 60
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
17%
10
41,50-42,00
50%
30
42,00-42,50
12%
7
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
8%
5
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:23

  Investor_K написав:Мабуть, дешевше не буде

Це було зрозуміло ще чотири місяці тому)
Добрий ранок)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1486
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 09:03

ЄС планує надати Україні до 40 млрд євро нових кредитів до кінця року без участі США. Це рішення ухвалене після провалу плану G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

ЄС готується надати до 40 млрд євро нових кредитів Україні до кінця року незалежно від участі США після того, як план G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні "провалився", повідомляє Financial Times.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 938
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 09:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

з чим повязаний такий стрибок долара?
які ваші прогнози і дії?
Що задумав НБУ?
Yuri_61
 
Повідомлень: 2845
З нами з: 30.09.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11627116281162911630
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3456, 3457, 3458
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34577 37088478
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 вер, 2024 09:18
SAndriy1
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1989 13299672
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2024 11:30
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23221132
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6817)
17.09.2024 09:26
А-Банк (2011)
17.09.2024 09:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.