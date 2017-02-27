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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:23
Investor_K написав:
Мабуть, дешевше не буде
Це було зрозуміло ще чотири місяці тому)
Добрий ранок)
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Додано: Вів 17 вер, 2024 09:03
ЄС планує надати Україні до 40 млрд євро нових кредитів до кінця року без участі США. Це рішення ухвалене після провалу плану G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.
ЄС готується надати до 40 млрд євро нових кредитів Україні до кінця року незалежно від участі США після того, як план G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні "провалився", повідомляє Financial Times.
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Додано: Вів 17 вер, 2024 09:32
з чим повязаний такий стрибок долара?
які ваші прогнози і дії?
Що задумав НБУ?
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Yuri_61
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Додано: Вів 17 вер, 2024 09:38
По колу ходять чутки, що війна буде і у наступному році.
У бюджеті заклали курс долара на 2025 - 45грн.
Чому курс повинен йти до низу, якщо нам надають допомогу у валюті? На кожен отриманий доллар\ойро - буде більше гривняхі, простіще заткнути дірку.
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dimo_0n
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Додано: Вів 17 вер, 2024 09:54
dimo_0n написав:
По колу ходять чутки, що війна буде і у наступному році.
У бюджеті заклали курс долара на 2025 - 45грн.
Чому курс повинен йти до низу, якщо нам надають допомогу у валюті? На кожен отриманий доллар\ойро - буде більше гривняхі, простіще заткнути дірку.
та що Ви кажете?
Подивіться, як НБУ спалював ЗВР більше 2 років для утримання 36,6
зараз ЗВР 42 млрд
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Yuri_61
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Додано: Вів 17 вер, 2024 10:06
Yuri_61 написав:
з чим повязаний такий стрибок долара?
які ваші прогнози і дії?
Що задумав НБУ?
1) Каких-то особых предпосылок для такого роста нет. Не исключено, что такой курс кому-то нужен для "удачного слива". Но это не точно.
2) Прогноз. Думаю можем ориентироваться на цифры МВФ. То есть плавная девальвация. И в 2024, и в 2025.
3) Что делать. Тут у каждого своя ситуация. Если свободной гривны много и она особо не нужна (бизнес, покупки и т.д.) - тогда стоит рассмотреть покупку валюты. Лучше - доллар США.
4) Это знает только "верхушка" НБУ. Что у них там в головах...
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Victor8
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Додано: Вів 17 вер, 2024 10:36
Богдан Данилишин
За період 01.01.24-12.09.24 доходи бюджету зросли на 16,8%, порівняно із періодом 01.01.23-12.09.23 (без міжнародної фінансової допомоги, збільшилися на 24,2%), що обумовлено зокрема зростанням надходжень від податку на прибуток (у 1,9 раза), податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (на 23,3%), інших неподаткових надходжень (на 38,4%) та акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)
(на 38,1%) (всього акцизні надходження становлять 12,7% від податкових надходжень).
Видатки держбюджету за період 01.01.24-12.09.24 зросли на 10,1% в порівнянні з періодом 01.01.23-12.09.23, зокрема у частині витрат на заробітну плату (на 24,7%),соціальне забезпечення (на 6,3%) та капітальних видатків (у 1,5 раза) на тлі проведення необхідних відновлювальних будівельних та інших робіт.
Дефіцит держбюджету становить 18,5 млрд дол. США
За період 01.01.24-03.09.2024 залучено 338,9 млрд грн, за 01.03.22-31.12.22 – залучено 250,5 млрд грн, за 01.01.23-31.12.2023 — залучено 566,1 млрд грн (середньомісячне залучення військових облігацій за 01.03.22-31.12.22 становило 25,02 млрд грн, за період 01.01.23-31.12.2023 — 47,2 млрд грн, за період 01.01.24-30.08.2024 — 45,5 млрд грн).
Загалом, за період 01.03.2022-10.09.2024 до держбюджету залучено 1175,8 млрд грн або 32,2 млрд дол. США.
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Додано: Вів 17 вер, 2024 11:56
Yuri_61 написав:
з чим повязаний такий стрибок долара?
які ваші прогнози і дії?
Що задумав НБУ?
Щось хитре)
Чекай по 37.5, не мути воду)
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Додано: Вів 17 вер, 2024 11:57
Yuri_61 написав: dimo_0n написав:
По колу ходять чутки, що війна буде і у наступному році.
У бюджеті заклали курс долара на 2025 - 45грн.
Чому курс повинен йти до низу, якщо нам надають допомогу у валюті? На кожен отриманий доллар\ойро - буде більше гривняхі, простіще заткнути дірку.
та що Ви кажете?
Подивіться, як НБУ спалював ЗВР більше 2 років для утримання 36,6
зараз ЗВР 42 млрд
Зараз перед виборами в Америці та зимою - ніхто нічого палити не буде)
Ти я так поняв в гривні сидиш? Купи військові облігації і не ний)
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Додано: Вів 17 вер, 2024 12:36
Victor8 написав: Yuri_61 написав:
з чим повязаний такий стрибок долара?
які ваші прогнози і дії?
Що задумав НБУ?
1) Каких-то особых предпосылок для такого роста нет. Не исключено, что такой курс кому-то нужен для "удачного слива". Но это не точно.
2) Прогноз. Думаю можем ориентироваться на цифры МВФ. То есть плавная девальвация. И в 2024, и в 2025.
3) Что делать. Тут у каждого своя ситуация. Если свободной гривны много и она особо не нужна (бизнес, покупки и т.д.) - тогда стоит рассмотреть покупку валюты. Лучше - доллар США.
4) Это знает только "верхушка" НБУ. Что у них там в головах...
є одна велика причина - шалений дефіцит торгового балансу, й як наслідок постійний дефіцит на міжбанку.
поточна девальвація -дуже вірогідно. але можливо ще будуть девальвувати так, щоб доходність в грн все одно була.
прогноз дуже сильно залежить від того, чи буде потрібна емісія для балансування бюджету...
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