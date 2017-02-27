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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 вер, 2024 14:15
Victor8 написав:
ЄС планує надати Україні до 40 млрд євро нових кредитів до кінця року без участі США. Це рішення ухвалене після провалу плану G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.
ЄС готується надати до 40 млрд євро нових кредитів Україні до кінця року незалежно від участі США після того, як план G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні "провалився", повідомляє Financial Times.
це хіба не замість тих що 5 років накрапувати з піпетки?
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Додано: Вів 17 вер, 2024 15:21
Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону про підвищення податків (№11416-д). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Серед прийнятих положень:
підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
збільшення податків на 1-2 групу ФОП;
авансові внески на АЗС;
1% на ФОП 3-ї групи;
25% прибутку на фінустанови;
помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);
50% податок на прибуток банків в 2024 році.
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