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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 вер, 2024 14:15
Victor8 написав:
ЄС планує надати Україні до 40 млрд євро нових кредитів до кінця року без участі США. Це рішення ухвалене після провалу плану G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.
ЄС готується надати до 40 млрд євро нових кредитів Україні до кінця року незалежно від участі США після того, як план G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні "провалився", повідомляє Financial Times.
це хіба не замість тих що 5 років накрапувати з піпетки?
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Додано: Вів 17 вер, 2024 15:21
Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону про підвищення податків (№11416-д). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Серед прийнятих положень:
підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
збільшення податків на 1-2 групу ФОП;
авансові внески на АЗС;
1% на ФОП 3-ї групи;
25% прибутку на фінустанови;
помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);
50% податок на прибуток банків в 2024 році.
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Додано: Вів 17 вер, 2024 15:27
prodigy написав:
Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону про підвищення податків (№11416-д). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Серед прийнятих положень:
підвищення військового збору з 1,5% до 5%
;
збільшення податків на 1-2 групу ФОП;
авансові внески на АЗС;
1% на ФОП 3-ї групи;
25% прибутку на фінустанови;
помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);
50% податок на прибуток банків в 2024 році.
Ни дня без хороших новостей...
Если б еще они себе в карман не брали, а то там только аппетиты растут. А нам двух царей не прокормить
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SAndriy1
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Додано: Вів 17 вер, 2024 15:28
SAndriy1 написав: prodigy написав:
Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону про підвищення податків (№11416-д). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Серед прийнятих положень:
підвищення військового збору з 1,5% до 5%
;
збільшення податків на 1-2 групу ФОП;
авансові внески на АЗС;
1% на ФОП 3-ї групи;
25% прибутку на фінустанови;
помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);
50% податок на прибуток банків в 2024 році.
Ни дня без хороших новостей...
Если б еще они себе в карман не брали, а то там только аппетиты растут. А нам двух царей не прокормить
ви бачите надто велике підняття податків? чи додаткові 3,5% на армію - це багато?
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Shaman
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Додано: Вів 17 вер, 2024 17:17
flyman написав: Victor8 написав:
ЄС планує надати Україні до 40 млрд євро нових кредитів до кінця року без участі США. Це рішення ухвалене після провалу плану G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.
ЄС готується надати до 40 млрд євро нових кредитів Україні до кінця року незалежно від участі США після того, як план G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні "провалився", повідомляє Financial Times.
це хіба не замість тих що 5 років накрапувати з піпетки?
Если я правильно понял, это что-то новенькое.
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Victor8
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Додано: Вів 17 вер, 2024 18:55
Yuri_61 написав:
з чим повязаний такий стрибок долара?
які ваші прогнози і дії?
Що задумав НБУ?
Це загон аленей в бакс, хитрий план нбу, скоро буде па 37,5
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75stasstas75
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Додано: Вів 17 вер, 2024 19:24
Shaman написав:
ви бачите надто велике підняття податків? чи додаткові 3,5% на армію - це багато?
ЗАВЕЛИКІ ВИДАТКИ на інше, щодо ефективності використання ресурсу не треба згадувати .
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sens
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Додано: Сер 18 вер, 2024 09:04
75stasstas75 написав: Yuri_61 написав:
з чим повязаний такий стрибок долара?
які ваші прогнози і дії?
Що задумав НБУ?
Це загон аленей в бакс, хитрий план нбу, скоро буде па 37,5
швидше за все це та і є. Перед ревальвацією гривні потрібно, щоб більшість повірила у її девальвацію, але я швидко зрозумів, що вони хитрують.
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Yuri_61
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Додано: Сер 18 вер, 2024 09:17
Yuri_61 написав: 75stasstas75 написав: Yuri_61 написав:
з чим повязаний такий стрибок долара?
які ваші прогнози і дії?
Що задумав НБУ?
Це загон аленей в бакс, хитрий план нбу, скоро буде па 37,5
швидше за все це та і є. Перед ревальвацією гривні потрібно, щоб більшість повірила у її девальвацію, але я швидко зрозумів, що вони хитрують.
хто купив ПА12 пожалкує (с)
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flyman
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Додано: Сер 18 вер, 2024 10:04
75stasstas75 написав: Yuri_61 написав:
з чим повязаний такий стрибок долара?
які ваші прогнози і дії?
Що задумав НБУ?
Це загон аленей в бакс, хитрий план нбу, скоро буде па 37,5
Є інсайд по вибуху пейджера в кишені у Xуйла?
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