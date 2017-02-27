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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11629116301163111632

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 63
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
16%
10
41,50-42,00
48%
30
42,00-42,50
14%
9
42,50-43,00
5%
3
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
8%
5
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:22

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

НБУ перевіряє реакцію ринку на можливе послаблення курсу гривні — ICU

Підтримуєте висновок ICU?
Модератор
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 11:52

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

НБУ перевіряє реакцію ринку на можливе послаблення курсу гривні — ICU

Підтримуєте висновок ICU?


ні, виконує завдання з наповнення бюджету гривнями
Scorpion1
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Модератори: Ірина_, Модератор

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