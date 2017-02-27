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НБУ перевіряє реакцію ринку на можливе послаблення курсу гривні — ICU
Підтримуєте висновок ICU?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 вер, 2024 10:22
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НБУ перевіряє реакцію ринку на можливе послаблення курсу гривні — ICU
Підтримуєте висновок ICU?
Додано: Сер 18 вер, 2024 11:52
ні, виконує завдання з наповнення бюджету гривнями
Додано: Сер 18 вер, 2024 12:38
НБУ підтримувати інфляційну та курсову стабільність, петляючи між Сциллою та Харбідою
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