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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11629116301163111632

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 65
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
15%
10
41,50-42,00
46%
30
42,00-42,50
17%
11
42,50-43,00
5%
3
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
8%
5
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:22

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

НБУ перевіряє реакцію ринку на можливе послаблення курсу гривні — ICU

Підтримуєте висновок ICU?
Модератор
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 11:52

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

НБУ перевіряє реакцію ринку на можливе послаблення курсу гривні — ICU

Підтримуєте висновок ICU?


ні, виконує завдання з наповнення бюджету гривнями
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 12:38

  Scorpion1 написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

НБУ перевіряє реакцію ринку на можливе послаблення курсу гривні — ICU

Підтримуєте висновок ICU?


ні, виконує завдання з наповнення бюджету гривнями

НБУ підтримувати інфляційну та курсову стабільність, петляючи між Сциллою та Харбідою
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

що то за біса було на міжбанку вчора?
це для когось "потрібного" влашував скачок курсу долара?
знову в тік току лякають , що ФРС девальвує долар, що йому кінець, що перейдуть на щось там електронне
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

як зберегти зароблене?
ОВДП не пропонуйте, бо нічого в результаті не отримаєш.
Скажуть війна і по законам воєнного часу заморозять всі вклади, ОВДП і тому подібне.
Навіть в США таке було під час 2ї свтової війни.
і вже це ми проходили при СеРеСеРе
Це моє імхо, звичайно
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:03

  Yuri_61 написав:як зберегти зароблене?
ОВДП не пропонуйте, бо нічого в результаті не отримаєш.
Скажуть війна і по законам воєнного часу заморозять всі вклади, ОВДП і тому подібне.
Навіть в США таке було під час 2ї свтової війни.
і вже це ми проходили при СеРеСеРе
Це моє імхо, звичайно

Купите хорошего выдержанного коньяку.
Коньяк прекрасно притупляет чувство страха.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:09

  Yuri_61 написав:як зберегти зароблене?
ОВДП не пропонуйте, бо нічого в результаті не отримаєш.
Скажуть війна і по законам воєнного часу заморозять всі вклади, ОВДП і тому подібне.
Навіть в США таке було під час 2ї свтової війни.
і вже це ми проходили при СеРеСеРе
Це моє імхо, звичайно

В залежності від обсягу
Якщо важкого не підіймати то купити золоті злитки - пару кг не важко возити з собою
Якщо серйозно, заощадити краще у валюті, якщо саме заробити на капіталах - є варіанти.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:09

  Сибарит написав:
  Yuri_61 написав:як зберегти зароблене?
ОВДП не пропонуйте, бо нічого в результаті не отримаєш.
Скажуть війна і по законам воєнного часу заморозять всі вклади, ОВДП і тому подібне.
Навіть в США таке було під час 2ї свтової війни.
і вже це ми проходили при СеРеСеРе
Це моє імхо, звичайно

Купите хорошего выдержанного коньяку.
Коньяк прекрасно притупляет чувство страха.

Як Ви сприймаєте спирт розведений водою з додаванням соку?
sens
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