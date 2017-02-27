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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 вер, 2024 10:22
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇НБУ перевіряє реакцію ринку на можливе послаблення курсу гривні — ICU
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Додано: Сер 18 вер, 2024 11:52
ні, виконує завдання з наповнення бюджету гривнями
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Scorpion1
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Додано: Сер 18 вер, 2024 12:38
Scorpion1 написав:
ні, виконує завдання з наповнення бюджету гривнями
НБУ підтримувати інфляційну та курсову стабільність, петляючи між Сциллою та Харбідою
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flyman
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Додано: Сер 18 вер, 2024 14:44
що то за біса було на міжбанку вчора?
це для когось "потрібного" влашував скачок курсу долара?
знову в тік току лякають , що ФРС девальвує долар, що йому кінець, що перейдуть на щось там електронне
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Yuri_61
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Додано: Сер 18 вер, 2024 14:58
як зберегти зароблене?
ОВДП не пропонуйте, бо нічого в результаті не отримаєш.
Скажуть війна і по законам воєнного часу заморозять всі вклади, ОВДП і тому подібне.
Навіть в США таке було під час 2ї свтової війни.
і вже це ми проходили при СеРеСеРе
Це моє імхо, звичайно
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Yuri_61
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Додано: Сер 18 вер, 2024 15:03
Yuri_61 написав:
як зберегти зароблене?
ОВДП не пропонуйте, бо нічого в результаті не отримаєш.
Скажуть війна і по законам воєнного часу заморозять всі вклади, ОВДП і тому подібне.
Навіть в США таке було під час 2ї свтової війни.
і вже це ми проходили при СеРеСеРе
Це моє імхо, звичайно
Купите хорошего выдержанного коньяку.
Коньяк прекрасно притупляет чувство страха.
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Сибарит
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Додано: Сер 18 вер, 2024 15:09
Yuri_61 написав:
як зберегти зароблене?
ОВДП не пропонуйте, бо нічого в результаті не отримаєш.
Скажуть війна і по законам воєнного часу заморозять всі вклади, ОВДП і тому подібне.
Навіть в США таке було під час 2ї свтової війни.
і вже це ми проходили при СеРеСеРе
Це моє імхо, звичайно
В залежності від обсягу
Якщо важкого не підіймати то купити золоті злитки - пару кг не важко возити з собою
Якщо серйозно, заощадити краще у валюті, якщо саме заробити на капіталах - є варіанти.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 15:09
Сибарит написав: Yuri_61 написав:
як зберегти зароблене?
ОВДП не пропонуйте, бо нічого в результаті не отримаєш.
Скажуть війна і по законам воєнного часу заморозять всі вклади, ОВДП і тому подібне.
Навіть в США таке було під час 2ї свтової війни.
і вже це ми проходили при СеРеСеРе
Це моє імхо, звичайно
Купите хорошего выдержанного коньяку.
Коньяк прекрасно притупляет чувство страха.
Як Ви сприймаєте спирт розведений водою з додаванням соку?
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Додано: Сер 18 вер, 2024 15:37
sens написав: Сибарит написав:
Купите хорошего выдержанного коньяку.
Коньяк прекрасно притупляет чувство страха.
Як Ви сприймаєте спирт розведений водою з додаванням соку?
С точки зрения психотерапевтического эффекта, отвёртка - вариант далеко не лучший. Правильный процесс потребления крепких благородных напитков сам по себе медитативен, что является непременным условием достижения нужного эффекта.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 16:22
Yuri_61 написав:
як зберегти зароблене?
ОВДП не пропонуйте, бо нічого в результаті не отримаєш.
Скажуть війна і по законам воєнного часу заморозять всі вклади, ОВДП і тому подібне.
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