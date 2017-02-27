RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11630116311163211633

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 65
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
15%
10
41,50-42,00
46%
30
42,00-42,50
17%
11
42,50-43,00
5%
3
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
8%
5
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 21:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Фрс -0.5
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 23.01.16
Подякував: 6163 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 11630116311163211633
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3457, 3458, 3459
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34587 37091351
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2024 19:59
SAndriy1
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1989 13300941
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2024 11:30
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23221623
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12702)
18.09.2024 20:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.