Додано: Сер 18 вер, 2024 22:44

Игорь написав: Помню дядя Паша сядет рядом со мной в свое кресло-качалку и говорит - Игореня, береги гривну-кормилицу нашу. И потом ещё слезу скупую так смахнет незаметно.

Помню дядя Паша сядет рядом со мной в свое кресло-качалку и говорит - Игореня, береги гривну-кормилицу нашу. И потом ещё слезу скупую так смахнет незаметно.

І всеж, порівнюючи рівні інфляції в США і Україні треба долари купувати.Гривню інфляція скоріше згризе, як вказує історія.Порівняння рівнів інфляції в Україні та США за період з 1997 року до сьогодні показує значні відмінності між цими двома країнами.1997-2000 роки: У цей період в Україні спостерігалася висока інфляція. Наприклад, у 1997 році інфляція становила близько 10%, але вже в 1998 році вона зросла до приблизно 20%. У той же час у США рівень інфляції був низьким, коливаючись у межах 1-3%.2001-2008 роки: Українська економіка стала більш стабільною, але інфляція залишалася вищою, часто досягаючи 7-12% (пік у кризовому 2008 році). У США інфляція залишалася низькою, зазвичай близько 2-4%.2009-2013 роки: В Україні інфляція знову зросла, зокрема, в 2014 році вона перевищила 20% через політичні та економічні кризи. У США в цей період інфляція залишалася в межах 1-2%.2014-2021 роки: В Україні інфляція залишалася високою, з піком у 2015 році (понад 40%) після економічних потрясінь. У США інфляція була дуже low, в середньому близько 1-2%.2022-2023 роки: Через наслідки війни в Україні та глобальную економічну кризу, інфляція в Україні знову зросла, сягнувши близько 30%. У США, під впливом пандемії COVID-19, інфляція peaked у 2021-2022 роках, досягнувши рівня близько 8-9%.Таким чином, загалом можна сказати, що інфляція в Україні протягом багатьох років була значно вищою, ніж у США, з піками, пов'язаними з економічними та політичними кризами.