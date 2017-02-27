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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11630116311163211633

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 66
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
15%
10
41,50-42,00
47%
31
42,00-42,50
17%
11
42,50-43,00
5%
3
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
8%
5
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 21:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Фрс -0.5
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 22:03

ФРС США вперше за 4 роки знижує процентні ставки

Федеральна резервна система США (ФРС) знизила базову ставку на 50 базисних пунктів до цільового діапазону 4,75%-5,0% уперше з 2020 року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

ФРС очікує ще два зниження ставки на 25 базисних пунктів у 2024 році. Також регулятор очікує зниження ставки на 100 базисних пунктів у 2025.

Відтак регулятор прогнозує ставки на рівні 4,4% на кінець 2024 року.

Середній прогноз ставки на 2025 рік знижується до 3,4%, що означає чотири додаткових підвищення на чверть пункту в наступному році

У заяві додано формулювання про те, що комітет "рішуче налаштований на підтримку максимальної зайнятості" на додаток до повернення інфляції до цільового рівня в 2%.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 22:04

  Игорь написав:Фрс -0.5

які Ваші висновки?
Долари купувати зараз чи ні?
Євро стрьомно купувати, так як в РФ налаштовані захопити країни східної Європи, які раніше були під впливом совка.
долари - так кажуть, що може громадянська війна бути, Саудити та інші переходять в розрахунку за нафту на юані
як зберегти зароблене?
Ваші думки?
Долар США - залишається безальтернативним найбільш ліквідним засобом хоч якось вберегти від інфляції та девальвації гривні?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 22:30

  Yuri_61 написав:
  Игорь написав:Фрс -0.5

які Ваші висновки?
Долари купувати зараз чи ні?
Євро стрьомно купувати, так як в РФ налаштовані захопити країни східної Європи, які раніше були під впливом совка.
долари - так кажуть, що може громадянська війна бути, Саудити та інші переходять в розрахунку за нафту на юані
як зберегти зароблене?
Ваші думки?
Долар США - залишається безальтернативним найбільш ліквідним засобом хоч якось вберегти від інфляції та девальвації гривні?

Что мне удалось узнать от дяди Павла по маминой линии, так это то, что снова запустят принтер. А тут уж Вам решать сидеть в профицитном долларе или дефицитной гривне.
Помню дядя Паша сядет рядом со мной в свое кресло-качалку и говорит - Игореня, береги гривну-кормилицу нашу. И потом ещё слезу скупую так смахнет незаметно.
Як зберегти зароблене ? Та шо Ви там заробили ? Якщо не в Монако, а на форумі то мабуть перейматись не варто. Коньяк по заповіту Сибарита. Але я віддаю перевагу джину, а Ви вже самі вирішуйте
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 22:44

  Игорь написав:Помню дядя Паша сядет рядом со мной в свое кресло-качалку и говорит - Игореня, береги гривну-кормилицу нашу. И потом ещё слезу скупую так смахнет незаметно.

І всеж, порівнюючи рівні інфляції в США і Україні треба долари купувати.
Гривню інфляція скоріше згризе, як вказує історія.
Порівняння рівнів інфляції в Україні та США за період з 1997 року до сьогодні показує значні відмінності між цими двома країнами.

1997-2000 роки: У цей період в Україні спостерігалася висока інфляція. Наприклад, у 1997 році інфляція становила близько 10%, але вже в 1998 році вона зросла до приблизно 20%. У той же час у США рівень інфляції був низьким, коливаючись у межах 1-3%.

2001-2008 роки: Українська економіка стала більш стабільною, але інфляція залишалася вищою, часто досягаючи 7-12% (пік у кризовому 2008 році). У США інфляція залишалася низькою, зазвичай близько 2-4%.

2009-2013 роки: В Україні інфляція знову зросла, зокрема, в 2014 році вона перевищила 20% через політичні та економічні кризи. У США в цей період інфляція залишалася в межах 1-2%.

2014-2021 роки: В Україні інфляція залишалася високою, з піком у 2015 році (понад 40%) після економічних потрясінь. У США інфляція була дуже low, в середньому близько 1-2%.

2022-2023 роки: Через наслідки війни в Україні та глобальную економічну кризу, інфляція в Україні знову зросла, сягнувши близько 30%. У США, під впливом пандемії COVID-19, інфляція peaked у 2021-2022 роках, досягнувши рівня близько 8-9%.

Таким чином, загалом можна сказати, що інфляція в Україні протягом багатьох років була значно вищою, ніж у США, з піками, пов'язаними з економічними та політичними кризами.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 22:52

  Yuri_61 написав:
  Игорь написав:Помню дядя Паша сядет рядом со мной в свое кресло-качалку и говорит - Игореня, береги гривну-кормилицу нашу. И потом ещё слезу скупую так смахнет незаметно.

І всеж, порівнюючи рівні інфляції в США і Україні треба долари купувати.
Гривню інфляція скоріше згризе, як вказує історичній досвід.

Вы можете оказаться правы. Не без этого.
Я уповаю на немного другой аспект. Нужно поддержать свою валюту, но это не экономический совет и скорее всего это не принесет Вам прибыль. Это ближе к более космическим вещам таким как любовь, дружба, верность и т.д., но это не ко всем пришло. Тут нужно заработать достаточно, чтобы осознать и думать о высоком, а не о своей шкуре
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 23:35

  Игорь написав:Я уповаю на немного другой аспект. Нужно поддержать свою валюту, но это не экономический совет и скорее всего это не принесет Вам прибыль. Это ближе к более космическим вещам таким как любовь, дружба, верность и т.д., но это не ко всем пришло. Тут нужно заработать достаточно, чтобы осознать и думать о высоком, а не о своей шкуре

Не отрицая того, что заработав достаточно такое желание может и возникнуть (Дуров подтвердит), хотелось бы уточнить о чём технически речь: эмиссии своей валюты и поддержке её потом или о стать главой НБУ, чтобы поддерживать гривну?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 07:09

  jump написав:Федеральна резервна система США (ФРС) знизила базову ставку на 50 базисних пунктів до цільового діапазону 4,75%-5,0% уперше з 2020 року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

ФРС очікує ще два зниження ставки на 25 базисних пунктів у 2024 році. Також регулятор очікує зниження ставки на 100 базисних пунктів у 2025.

Відтак регулятор прогнозує ставки на рівні 4,4% на кінець 2024 року.

Середній прогноз ставки на 2025 рік знижується до 3,4%, що означає чотири додаткових підвищення на чверть пункту в наступному році

У заяві додано формулювання про те, що комітет "рішуче налаштований на підтримку максимальної зайнятості" на додаток до повернення інфляції до цільового рівня в 2%.

Пятий абзац "чотири додаткових ПІДВИЩЕННЯ"???? Ви впевнені, що підвищення, а не зниження? :mrgreen:
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