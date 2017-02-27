Игорь написав:Yuri_61 написав:
які Ваші висновки?
Долари купувати зараз чи ні?
Євро стрьомно купувати, так як в РФ налаштовані захопити країни східної Європи, які раніше були під впливом совка.
долари - так кажуть, що може громадянська війна бути, Саудити та інші переходять в розрахунку за нафту на юані
як зберегти зароблене?
Ваші думки?
Долар США - залишається безальтернативним найбільш ліквідним засобом хоч якось вберегти від інфляції та девальвації гривні?
Что мне удалось узнать от дяди Павла по маминой линии, так это то, что снова запустят принтер. А тут уж Вам решать сидеть в профицитном долларе или дефицитной гривне.
Помню дядя Паша сядет рядом со мной в свое кресло-качалку и говорит - Игореня, береги гривну-кормилицу нашу. И потом ещё слезу скупую так смахнет незаметно.
Як зберегти зароблене ? Та шо Ви там заробили ? Якщо не в Монако, а на форумі то мабуть перейматись не варто. Коньяк по заповіту Сибарита. Але я віддаю перевагу джину, а Ви вже самі вирішуйте
Кроме коньяка и джина, можно еще рассмотреть виски, или некоторые сорта вин для инвестиций.
Но, бывает, приходят гости - и все эти "инвестиции" испаряются
Поэтому доллар США - наш выбор!